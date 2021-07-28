Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Boğaziçi taban puanları kaçtır? Boğaziçi bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Boğaziçi Üniversitesi oldu. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları kaçtır? Boğaziçi Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Boğaziçi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Boğaziçi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Boğaziçi Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Boğaziçi taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Boğaziçi Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
- 102210011 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40 40 431,38684 466,82857
- 102210029 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 50 412,82617 462,14777
- 102210038 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 21 449,31577 485,74027
- 102210408 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 416,00346 416,00346
- 102210047 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 50 463,17757 490,98270
- 102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 90 475,88386 529,81078
- 102210065 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 20 443,19702 471,32309
- 102210435 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 413,47500 413,47500
- 102210074 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 20 473,14232 492,76989
- 102210083 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 60 60 439,58314 484,67862
- 102210092 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70 70 446,89527 489,94367
- 102270025 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çeviribilimi (İngilizce) DİL 60 60 498,46411 527,83902
- 102270026 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Dilbilimi (İngilizce) DİL 50 50 484,60256 541,24196
- 102210117 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) EA 60 60 440,56495 495,52625
- 102210126 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) SAY 60 60 504,30059 552,70315
- 102210135 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 60 486,42018 552,39235
- 102210144 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce) SAY 60 60 481,39663 513,62649
- 102210153 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) SAY 60 60 505,45742 536,88108
- 102210162 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 70 70 499,11563 536,23847
- 102210171 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) EA 90 90 492,94986 532,68456
- 102210189 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) EA 60 60 473,51675 501,87342
- 102210198 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) SÖZ 60 60 469,39477 552,41153
- 102210205 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 60 60 451,35193 503,91685
- 102210214 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 100 100 504,44598 556,37891
- 102210223 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 100 100 510,30380 549,62036
- 102210232 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90 90 496,29287 545,49022
- 102210277 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 85 85 546,34716 564,34932
- 102210286 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 542,23147 567,00951
- 102210295 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 537,91688 557,63437
- 102210302 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 492,74461 522,18566
- 102210311 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 512,65274 533,77181
- 102210329 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 530,40529 547,22795
- 102210365 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 65 65 444,40411 475,54504
- 102210374 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 65 65 478,51532 492,35424
- 102210383 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 65 65 486,50952 505,57492
Taban puanları en sağda yazandır. En sağdakinden bir soldaki tavan puanını veriyor. Bu taban ve tavan puanları 2020 yılına aittir. 2021 yılı için henüz belli olmadı.
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