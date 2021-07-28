Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Boğaziçi taban puanları kaçtır? Boğaziçi bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Boğaziçi Üniversitesi oldu. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları kaçtır? Boğaziçi Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Boğaziçi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Boğaziçi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Boğaziçi Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Boğaziçi taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Boğaziçi Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

102210011 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40 40 431,38684 466,82857

102210029 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 50 412,82617 462,14777

102210038 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 21 449,31577 485,74027

102210408 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 416,00346 416,00346

102210047 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50 50 463,17757 490,98270

102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 90 475,88386 529,81078

102210065 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 20 443,19702 471,32309

102210435 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 413,47500 413,47500

102210074 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 20 473,14232 492,76989

102210083 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 60 60 439,58314 484,67862

102210092 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70 70 446,89527 489,94367

102270025 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çeviribilimi (İngilizce) DİL 60 60 498,46411 527,83902

102270026 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Dilbilimi (İngilizce) DİL 50 50 484,60256 541,24196

102210117 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) EA 60 60 440,56495 495,52625

102210126 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) SAY 60 60 504,30059 552,70315

102210135 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 60 486,42018 552,39235

102210144 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce) SAY 60 60 481,39663 513,62649

102210153 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) SAY 60 60 505,45742 536,88108

102210162 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 70 70 499,11563 536,23847

102210171 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) EA 90 90 492,94986 532,68456

102210189 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) EA 60 60 473,51675 501,87342

102210198 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) SÖZ 60 60 469,39477 552,41153

102210205 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 60 60 451,35193 503,91685

102210214 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 100 100 504,44598 556,37891

102210223 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 100 100 510,30380 549,62036

102210232 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90 90 496,29287 545,49022

102210277 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 85 85 546,34716 564,34932

102210286 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 542,23147 567,00951

102210295 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 537,91688 557,63437

102210302 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 492,74461 522,18566

102210311 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 512,65274 533,77181

102210329 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 530,40529 547,22795

102210365 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 65 65 444,40411 475,54504

102210374 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 65 65 478,51532 492,35424

102210383 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 65 65 486,50952 505,57492

Taban puanları en sağda yazandır. En sağdakinden bir soldaki tavan puanını veriyor. Bu taban ve tavan puanları 2020 yılına aittir. 2021 yılı için henüz belli olmadı.

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