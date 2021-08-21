Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu
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Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitede rektör vekilliği görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Üniversitede rektör vekilliği görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi alanlarında yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınıyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışmalarına Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent olarak adım atarken, Japonya, Almanya, Norveç, İngiltere ve ABD'nin önde gelen üniversitelerinde de araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı.

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi (İngiltere) olmak üzere yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor.

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Kaynak: Habermetre

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