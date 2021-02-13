Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kuruldu.

Habertürk'ün haberine göre, fakültenin kurulmasına ilişkin karardan tam bir hafta sonra dekanın ismi netleşti. Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın atanacağı belirtildi.

Kuran'ın Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ağırlıklı olarak milletlerarası hukuk alanında öne çıkan akademisyenlerle çalışacağı ve fakülteyi bu alanda araştırma fakültesi haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.

SELAMİ KURAN KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat.

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Kuran'ın akademik CV'sinde dikkat çeken yayınlardan bazıları şöyle: