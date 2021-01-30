Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli savcılık tarafından serbest kalmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DÖKÜMANLARI BULUNDU

2 şüphelinin aramasının devam ettiği soruşturma kapsamında polis ekiplerinin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde LGBT Kulüp Odası'nda yaptığı aramalar polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildiği görülüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından bugün konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur. Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz."

YÖK: PROVAKATİF BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere dün Boğaziçi Üniversitesinde Ka'be-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem gerçekleşmiştir. Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir. Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edeb ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır" ifadeleri kullanıldı.

"EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRENLER, ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ TEMSİL ETMİYOR"

Üniversitelerin, sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlar olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır. Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının; toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı