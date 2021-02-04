Boğaziçi Şeyma Altundal olayı nedir? Şeyma Altundal serbest bırakıldı mı? #şeymayaşahidiz Twitter'da neden gündem oldu?

Boğaziçi Şeyma Altundal olayı nedir? Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan isimlerden Şeyma Altundal, geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığına dair açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Twitter'da #şeymayaşahidiz tagi gündeme girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddiaları sosyal medyada gündem oldu. EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltına alınmasına ilişkin kamera görüntülerini paylaştı. Peki, Boğaziçi Şeyma Altundal olayı nedir? Şeyma Altundal kimdir?

#ŞEYMAYAŞAHİDİZ TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan Şeyma Altundal, bir Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda gözaltına alındığı esnadaki durumları aktardı. Gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki açıklamaları gündeme oturdu.Bu nedenle "Şeyma'ya şahidiz" tagi Twitter'da çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

BOĞAZİÇİ ŞEYMA ALTUNDAL OLAYI NEDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddialarını yalanlayan bir video yayınladı.

Yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" denildi.

Paylaşılan videoda Şeyma Altundal'ın darp görmediği görüldü.

ŞEYMA ALTUNDAL, "POLİS BAŞIMI YENİDEN ÖRTMEME İZİN VERMEDİ" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, "Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi." iddialarında bulunmuştu.

Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.

ŞEYMA ALTUNDAL SERBEST BIRAKILDI MI?

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen aralarında Şeyma Altundal'ın da bulunduğu 30 kişinin, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.