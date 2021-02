Boğaz'ın savaşçıları... Fırtınada karda engel tanımıyorlar

ekibi, fırtınada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bota binip Marmara Denizi 'ne açıldı, çalışmaları yerinde izledi. Haydarpaşa İstasyonu'nda görev bekleyenler ile Harem Tahlisiye İstasyonu'nda göreve çıkan ekipler izlendi, Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi ve boğaz geçişi yapan gemilere refakat eden kurtarma botları görüntülendi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak denizlerde emniyeti sağlıyor. Genel Müdürlük, "Deniz Haber leşme" otoritesi olarak denizcilere, NAVTEKS yayınları ile her tür seyir uyarıları ve meteorolojik yayınları yapıyor. Ayrıca kendisine bağlı olan Türk Radyo vasıtası ile denizde tehlike ve emniyet haber leşmesini sağlıyor. Seyir halindeyken, denizcilere telsiz üzerinde İstanbul, boğazlar ve Türkiye'nin tüm denizleri konusunda rüzgar, hava sıcaklığı ve dalga boyları konusunda detayları bu radyo bir bir anlatıyor. Denizciler telsizden dinledikleri bu anonslara göre önlemlerini alıyor. Gelen bir ihbar ile yola çıkan ekipler, fırtınalı havaya aldırış etmeden olay yerine ulaşıyor. Gereken incelemeleri yapıyor ardından da hızla çalışmalara başlıyor.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARIBoğaz trafiği, fırtınanın yönüne göre sürekli açık tutuluyor. Tüm deniz personeli yaklaşan hava konusunda uyarılıyor. Vardiya dışında olan personel de acil durumda hemen çalışma yerine ulaşacak şekilde hazır bulunuyor. Tüm deniz araçları teyakkuza geçiriliyor. Kötü hava şartları nedeniyle zorlanan gemiler öncelikli rüzgarın daha az olduğu olarak boğaza alınıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 6 kara tahlisiye (can kurtarma) istasyonu, 17 deniz tahlisiye istasyonu olmak üzere Türkiye genelinde toplam 23 istasyonla hizmet veriyor. Kritik mevkilerde kurulmuş bulunan bu istasyonlarda, can kurtarma personeli tarafından günün 24 saati nöbet idame ettirilerek kazaya uğrayan tüm gemilere can kurtarma hizmeti denizden ve karadan olmak üzere 2 şekilde çalışıyor.

TAHLİSİYE BOT İSTASYONU Harem Tahlisiye Bot İstasyonu yani can kurtarma istasyonunda görevli ekipleri, gelen ihbarlarla ve olumsuz durumlarla hızlıca harekete geçiyor. Koşarak kurtarma botuna binen ekipler hızla yola çıkarak olay yerine gidip olumsuzluklara müdahale ediyor. Ekipler yine aynı süratle tekrar bekleme noktalarına geri dönüyor. Bu istasyonda ayrıca karadan müdahale için de kara araçları hazır bulunduruluyor. Bu istasyon ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 14 tahlisiye bot istasyonunda sadece biri

DENİZLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, güçlü filosu ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla her türlü hava şartında 7 gün 24 saat denizcilerin hizmetinde. 30 deniz mili hız yapan araçlarıyla acil durumlara kısa sürede müdahale eden ekipler, kısa sürede bekleme noktalarından çıkarak gelen ihbarlara müdahale ediyor. Arama kurtarma, can kurtarma, yakıt temizliği, yangın söndürme gibi tüm alanlarda denizlerde can ve mal güvenliğini sağlıyorlar. NENE HATUN ACİL DURUM MÜDAHALE GEMİSİNene Hatun, ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyadaki en büyük acil durum müdahale gemisi ve 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4 bin 291 groston tonaja sahip. Gemi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç olan tüm denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor.18 deniz mili seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip olan gemide 20 yataklı bir hastane de yer alıyor. Fi-fi 3 özellikli yangın söndürme sistemi bulunan Nene Hatun, saatte 9600 metreküp su basabiliyor. Deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve bin metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, DP 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi bulunuyor. Sistem içinde ayrıca basınç odası mevcut. Gemide helikopter pisti de yer alıyor. Makine, dümen arızası, çarpma ve karaya oturma gibi olaylara müdahale eden gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının oturacağı kesonlar için batırma operasyonunda da görev aldı. Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, en son 27 Ocak'ta Beykoz Riva açıklarında makine arızası yaparak sürüklenmeye başlayan 190 metre boya sahip PETRA STAR isimli kuru yük gemisini de kurtarmıştı.

DENİZE ÇIKMADAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Teknolojinin de gelişmesiyle hem hava tahminleri daha tutarlı olmakta hem de bu raporlara ulaşmak artık çok daha kolaylaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü denize çıkacak olan bütün denizcileri özellikle olumsuz hava koşullarına karşı ve kurallar konusunda uyarıyor. Her denizci, kötü hava şartlarına karşı tüm hazırlıklarını önceden tamamlamalı. Bir denizci, denize çıkmadan önce teknesinin tüm bakımlarının tam olduğundan emin olmalı. Gideceği bölgeye göre yakıt ve kumanya ihtiyaçlarının tümünü tamamlamalı. Acil ihtiyaç duyacağı yedek parçaları önceden temin etmeli. İlk yardım çantasının eksiksiz olarak yanında olduğundan emin olmalı. Gidilecek rota önceden belirlenmeli, rota üzerinde muhtemel sığınma yerleri, ikmal noktaları tespit edilmeli. Seyir haritaları ve güzergah üzerinde karşılaşılacak tüm hava olayları ile ilgili detaylı raporları önceden edinmelidir. Acil durumda ulaşılması gereken tüm telefon numaraları mutlaka bulunmalı.

