Boğalarını antrenman için güreştirdiler
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Boğalarını antrenman için güreştirdiler

14.10.2020 08:32 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:22

Erzurum'un Uzundere ilçesinde pandemi nedeniyle boğa güreşleri iptal edilince iki arkadaş boğalarını antrenman amacıyla güreştirdi.

Kentin Tortum ve Uzundere ilçelerinde geçen yıllarda heyecan veren müsabakalara sahne olan boğa güreşleri, bu sene pandemi nedeniyle iptal edildi. Uzun zamandır boğalarını güreştiremeyen besiciler, antrenman maçı düzenledi.

BOĞA GÜREŞİ SAHİPLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Uzundere ilçe merkezinde yaşayan Serdar Çınar ile Cevizli Mahallesi'nden Hilmi Göksu, boğalarını karşı karşıya getirdi. Tortum gölü yakınlarında boş bir arazide yapılan boğa güreşi sahiplerini heyecanlandırdı. Kıyasıya geçen güreşi Hilmi Göksu'nun Paşa isimli boğası galip tamamladı. Güreş sonrası iki boğa güçlükle sakinleştirildi.

Boğalarını antrenman için güreştirdiler

"DOSTLUK MAÇI DÜZENLEDİK"

Paşa'nın sahibi Hilmi Göksu, "Pandemi nedeniyle güreşler iptal edilince biz de boğalara antrenman amaçlı dostluk maçı düzenledik. Benim boğamın galip gelmesine sevindim" dedi. Karagöz isimli boğasının ilk kez güreş meydanına çıktığını söyleyen Serdar Çınar ise boğalar için güzel bir antrenman maçı olduğunu söyledi.

Boğalarını antrenman için güreştirdiler
Boğalarını antrenman için güreştirdiler
Boğalarını antrenman için güreştirdiler
Boğalarını antrenman için güreştirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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Haber Yorumları (5)
BY REALİST: Hayvan severler nerde
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KUKARİ BADİ: Dostluk için hayvanları neden güreştiriyorsunuz. Kendiniz güreşin.
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GARIBAN: boş insanlar boş işler
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