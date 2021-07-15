BODRUM MOTOSİKLET EĞİTİM VE SINAV ALANINA KAVUŞTU
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BODRUM MOTOSİKLET EĞİTİM VE SINAV ALANINA KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları gerçekleştirilen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı törenle hizmete açıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları gerçekleştirilen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı törenle hizmete açıldı.

Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı'nın açılışı için düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan, sürücü kursu eğitmenleri ve sürücü adayları katıldı. Yaklaşık 1500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda öncelikle alanın standartlara uygun hale getirilmesi sağlandı. Hafriyat ve asfaltlama çalışmalarının ardından, her biri 20'şer metrekare olan 11 bekleme ve park alanı inşa edildi. Bu alanlar sayesinde daha önce bekleme esnasında hava koşullarından dolayı kursiyerlerin ve ailelerinin yaşadığı problemlerinin önüne geçilmiş oldu. Daha önce kullanılan alanda zaman zaman güvenlik problemlerinin de yaşandığını belirten yetkililer, yeni eğitim alanında böyle bir sorunun da ortadan kalktığını ifade etti.

Daha önce ilkel koşullarda hizmet veren mevcut alanda yaşanan sıkıntılardan dolayı çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Aras, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla halkımıza, Bodrum'a yakışır, çağdaş modern bir eğitim alanı kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

BODRUM MOTOSİKLET EĞİTİM VE SINAV ALANINA KAVUŞTU
BODRUM MOTOSİKLET EĞİTİM VE SINAV ALANINA KAVUŞTU
BODRUM MOTOSİKLET EĞİTİM VE SINAV ALANINA KAVUŞTU
BODRUM MOTOSİKLET EĞİTİM VE SINAV ALANINA KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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