BODRUM HAVA DURUMU 24 TEMMUZ 2025: Bodrum'da yarınki hava durumu nasıl? Bodrum için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

BODRUM HAVA DURUMU 24 TEMMUZ 2025: Bodrum'da yarınki hava durumu nasıl? Bodrum için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, Bodrum'da da sıcaklık artışlarına neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Bodrum'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, Bodrum için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Bodrum'da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Bodrum'da hava açık ve güneşli olacak. Peki, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Bodrum hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN BODRUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil merkezlerinden Bodrum, 24 Temmuz Perşembe günü de kavurucu sıcaklıkların etkisi altında kalacak. Meteoroloji verilerine göre bölgede hava açık ve güneşli olacak; gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha da artacağı tahmin edilirken, uzmanlar güneş çarpması riskine karşı güneşin dik geldiği saatlerde (11.00–16.00) dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 28-32 derece aralığında seyredecek.

BODRUM'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

BODRUM HAVA DURUMU 24 TEMMUZ 2025: Bodrum'da yarınki hava durumu nasıl? Bodrum için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriBodrum için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

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