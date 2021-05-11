Bodrum'da oteller yeni sezon için hazırlanıyor

Muğla'nın gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da bazu turistik tesisler 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da bazu turistik tesisler 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Bodrum Mio Bianco Resort de bu hareketliliğin yaşandığı tesislerden biri olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 tedbirleri alınan tesis, konaklama ve plaj bölümlerinin de buna göre dizayn edilmesinin ardından 1 Haziran'da kapılarını tatilcilere açacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden misafirlerin ilgi gösterdiği otelde resepsiyona gelen misafirlerin ilk olarak ateş ölçümü yapılacak, konukların eşya ve bavulları ise burada bekleyen görevlilerce dezenfektan ünitesinden geçirerek odalarına alınacak.

Otelin Genel Müdürü Nihat Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili otel olarak bütün önlemleri aldıklarını söyledi.

Turizm sezonuna 1 Haziran'da başlayacaklarını belirten Terzi, "Bizim en büyük silahımız aşı. Şuana kadar otelimizde görev yapacak tüm personelimiz aşılanmış durumda. Bu bizim için çok büyük bir güç. Salgına rağmen geçen yıla oranla temmuz ve ağustos aylarında rezervasyonlarımızda inanılmaz bir artış olduğunu görüyoruz. Hatta bu sezon biraz geç başlayacağını ve geç biteceğini düşünüyoruz." dedi.

Rezervasyonların ekim sonuna kadar süreceğini beklediklerini ve rezervasyonların büyük bölümünü yerli turistlerin oluşturduğunu vurgulayan Terzi, ocak ayından itibaren rezervasyon almaya başladıklarını kaydetti.

Terzi, geçmiş yıllarda rezervasyonların genellikle mart ve nisan aylarında yapıldığını ifade etti.

Salgını fırsat olarak değerlendirmediklerini anlatan Terzi, geçen yıla oranla fiyatlarda fazla bir artış yaşanmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç