Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı

Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüs içerisinde yaşanan ve ülkede gündem haline gelen olayı görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ile eşi Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret etti.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüs içerisinde yaşanan ve ülkede gündem haline gelen olayı görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ile eşi Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret etti.

İlçede bir minibüs şoförünün fayans işçisini kıyafeti kirli diye koltuğa oturmak istememesinin yankıları sürüyor. Ülkede gündem olan olayı cep telefonu ile görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ile eşi Bekir Eker, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın konuğu oldu. Kaymakam Bayar, olayı görüntüleyen Eker'e cesaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Bilgehan Bayar, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz akşam kıyafetleri kirli diye dolmuş şoförünce araçtan indirilmeye çalışılan ve yaşananları görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i misafir ettim. Gösterdiği cesaret için Şeyma Hanım'a teşekkür ediyor, tekrarlarının olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı

Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı

Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı

Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title