Bodrum'da 9 yılda 2 bin 700 kez patlayan isale hattına tepki
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Bodrum'da 9 yılda 2 bin 700 kez patlayan isale hattına tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme ve kullanma suyu taşıyan ana isale hattının Ortakent -Yahşi Mahallesi, Kargı Caddesi kesiminde 1 haftada 2 kez patlaması halkın tepkisine neden oldu.

Bodrum'da 9 yılda 2 bin 700 kez patlayan isale hattına tepki
25.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:19

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme ve kullanma suyu taşıyan ana isale hattının Ortakent -Yahşi Mahallesi, Kargı Caddesi kesiminde 1 haftada 2 kez patlaması halkın tepkisine neden oldu. Bodrumlular, 9 yılda 2 bin 700 patlama yaşanan isale hattı nedeniyle, evlerini ve bahçelerinin su bastığını, yollarının bozulduğu, tonlarca suyun boşa gittiğini belirtip, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bir içme suyu iletim hattında bu kadar fala atlama meydana gelmesinin izah edilebilir bir durum olmadığını belirtip; bunun Bodrum'un marka değerine zarar verdiğini söyledi.

Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılından Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sıkıntıya neden oldu. İsale hattında çeşitli yerlerinde, 9 yılda 2 bin 700 patlama meydana geldi. Tonlarca su boşa akarken, cadde ve sokakları, evlerin alt katları ve bahçeleri su bastı. Yollarda derin çukurlar açıldı. Yaşanan patlakların onarımının yapılması için yapılan çalışmalar nedeniyle ilçenin pek çok kesimine su verilemezken, turizm cenneti ilçede yaşayanlar mağduriyet yaşadı. İsale hattının son olarak Ortakent -Yahşi Mahallesi, Kargı Caddesi kesiminde, son olarak geçen 17 Haziran ve 23 Haziran'da patlama yaşandı. O anlar bir sitenin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile iş makineleri yardımıyla onarım ve temizlik çalışması başlattı. İsale hattında sık sık yaşanan bu patlamalar Bodrumluları bezdirdi.'İZAH EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL'Su kaynakları alanında çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ceyhun Özçelik, bir içme suyu iletim hattında bu kadar fazla patlama meydana gelmesinin izah edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Bu durumun şehrin marka değerini büyük ölçüde yaraladığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'un susuz kalması bir yana, yaklaşık 60 milyon TL'ye  mal olduğu belirtilen bir sistemin ekonomik ömrünün henüz başında binlerce kere patlaması ve de milyonlarca lira harcanarak onarılması trajik bir olaydır. Milyonlarca liralık arıza onarım gideri ile boru hattının yeniden yapılması dahi mümkün iken, şehir kısmen de olsa susuz kalmakta, yollar ve diğer altyapı hatları zarar görmektedir. Diğer taraftan, yaklaşık yıllık içme suyu ihtiyacının üçte birinin boşa aktığı gibi bir manzara söz konusu. İsal hattına suyun geldiği Geyik Barajı'nın sularının kurak dönemler için tükenmesi de diğer önemli konudur" dedi. Doç. Dr. Özçelik, isale hattında yaşanan patlamaların, su kaynaklarının oldukça kısıtlı ve önemli olduğu bölgede özellikle yaz aylarında Bodrum'un susuz kalması riskini canlı tuttuğunun altını çizip, "Yüksek su faturalarının gündemde olduğunu ve sürekli olarak tartışıldığını düşündüğümüzde kaybolan suyun ekonomik ve sosyal önemini daha iyi anlayabiliriz" diye konuştu.'İSALE HATTINDAKİ PATLAMALAR NEDENİYLE TEDİRGİNİZ'Bodrum'da, 2 çocuk babası müteahhit Tuncay Yılman (56), "Bodrum'da alt yapı ve su sorunu var. Kötü malzeme, işçilikten ve aşırı basınçtan dolayı sürekli isale hatında patlamalar oluyor. Kargı Caddesi'nde bu benim bildiğim beşinci patlama. Her gün isale hattının bir yeri patlıyor., Bir an önce yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. İsale hatlarında yaşayan patamalar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten 2 çocuk babası Murat Dereli (40) ise, "Kargı Caddesi'nde, son bir hafta içinde isale hattında iki kez patlama oldu. Burası ana yol. Araçlar geçiyor. Patlayan borudan akan tonlarca su nedeniyle can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Ev ve bahçelerimiz sular altında kalıyor. Çamur deryasında yüzüyoruz, acilen çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Ortakent-Yahşi de bir sitede teknisyen olarak görev yapan 3 çocuk babası Recep Keskin (46) ise isale hatlarındaki patlamaların kendilerini canından bezdirdiğini vurgulayıp, "Site halkı olarak mağdur durumdayız. Sular altında yaşıyoruz, İsale hattındaki bu patlamalara anlam veremiyoruz. Herkes birbirini suçluyor. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetti artık" diyerek" tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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