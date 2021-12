Bodrum Belediyesi meclis toplantısında işaret diliyle çeviri yapıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi 2021 Aralık ayı olağan meclis toplantısı Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısında ilk kez işaret dili eğitmeni Gülsem Talay tarafından işaret dili ile çeviri yapıldı.

2021 Aralık ayı olağan meclis toplantısı öncesi Tarihçi Yazar Yardımcı Doçent Dr. Mizyal Şengil de, Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ve kadın hakları ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

2021 Aralık ayı olağan meclis toplantısında, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel tarafından, 2020 yılı Sayıştay Denetim Bölüm Başkanlığı tarafından tespit edilen sonuç raporu okundu. Gündemi oluşturan 8 maddenin birçoğu oybirliği ile mecliste onaylandı. Toplantı sonunda alt yapı çalışmaları hakkında konuşan Başkan Aras şunları söyledi;

"Gündemde olan Kızılağaç yolu, Torba, Yalıçiflik Atık Su Artıma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı faaliyetleri sürdürülüyor. Turizm Bakanlığının ihaleye çıkması ile yapılıyor. Kızılağaç yolunda özensiz çalışılıyor. Bizler de tespit ediyoruz biz de sık sık işlem yapıyoruz, ihaleyi alan firmaya uyarı veriyoruz. Orada asfaltlama çalışmasına başlamasını istedik. Bilinsin ki bu işin üstündeyiz hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Turgutreis, Gümüşlük Kadıkalesi'nde biz yama yaptık, büyük bir mağduriyet var. Her yerde çalışmalarımız var. Bu çalışmaları yapmak durumundayız. Şu an AYDEM, 11 ayrı şantiyede kazılarını sürdürüyor. Bir an önce yer altına alma çalışmalarınızı bitirin dedik, özellikle biz de üstünde duruyoruz. Trafo desteğinizi yapın diyoruz.

"Sel taşkınlarında bir çok konuyu çözmüş durumdayız"

Başkan Aras açıklamasının devamında, "Su taşkınları hakkında abartılı bir şekilde Bodrum'u sular seller altında kaldı, her yeri su bastı diye yazmışlar; bu kesinlikle doğru değil. Biz iki senedir Bodrum'da hem yağmur suyu drenajı, hem de mevcut kanalların rehabilitasyonuna çalışıyoruz. Yaptığımız sadece temizliklerle bile birçok konuyu çözmüş durumundayız. En sorunlu yerlerden Türkkuyusu ve Dere Sokağı şu ana kadar su basmadı. Dünkü yağmurlarda da hiçbir şekilde su basmadı. Sadece iki noktada problemimiz kaldı, o da karayolları noktasında. Bir tanesi iki avm girişinde ikisini de karayollarına ilettik. Beraber ortak bir çözüm bulacağız. Izgara koyarak su birikintisini önlemeye çalışacağız. Sadece Mazı'da normal derede, Hurma deresi gayet doğal bir şekilde su seviyesi yükseldi. Tabi dağdan gelen cüruflar dereye doldu orayı temizledik. Hiçbir evi su basmadı. Tek sorunlu ev Mumcular merkezde, yeni yapılan, iskanı olmayan bir evde müteahhit ızgara yağmur suyu tahliyesi hiç bir şey yapmamış. Biz de gerekli uyarıları yapıyoruz. Dün inceleme yaptık. Gerekli düzenlemeleri yapmadıkları sürece hiçbir şekilde iskanlarını vermeyeceğiz. Riskli bölgelerde bütün belediye personelim nöbet tutuyorlar, en ufak bir şeyde hemen müdahale etmek için, ben arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Aras daha sonra, turizmin geliştirilmesi, kardeşlik, dostluk ilişkileri geliştirmek için Karadağ'a yaptığı ziyaretten bahsetti. Başkan Aras, kültür sanat faaliyetlerine verdiği önemi de anlattığı kapanış konuşmasında, yenilenen Nurol Kültür Merkezi'ndeki Şehir Tiyatrolarının sahnesini ve diğer tiyatro sahnelerin gösterilerine gidilmesi önerisinde bulundu. Kültür sanat alanındaki yatırımların destekleneceğini vurguladı. - MUĞLA