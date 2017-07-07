Bodrum- Aydın Doğan: 15 Temmuz'da Büyük Bir Felaketin Eşiğinden Döndük
Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirildi.
Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra medya grubu yönetici ve temsilcileri katıldı.
DOĞAN: 15 TEMMUZ'DA BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK
Torba'da bulunan Işıl Club Bodrum Tesisleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışında bir konuşma yapan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Bodrum'da geleneksel hale gelen toplantının dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, 'Geçen yıl memleketimizde olan önemli olaylardan bir tanesi 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. Birinci yılını doldurmasına çok az bir zaman kaldı. 15 Temmuz'da milletçe büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu hain darbeyi milletimiz önlemiştir. Meydanlarda, camilerde ve Meclis'te olağanüstü bir direniş sergilenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız dik durmuştur. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi partilerimiz demokrasiden yana tavır almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır' dedi.
DOĞAN: TRT DIŞINDA SADECE BİZİM GAZETE VE TELEVİZYONLARIMIZI SUSTURMAK İSTEMELERİ MANİDARDIR
Aydın Doğan sözlerine şöyle devam etti:
'15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımız içinde darbeye karşı olan büyük çoğunluk, kahramanca mücadele etmiştir. Hain darbeciler o gece Doğan Grubu olarak bizim gazete ve televizyonlarımızı zorbalıkla basmış ve yayınlarımızı engellemeye kalkışmışlardır. Darbecilerin TRT dışında sadece bizim gazete ve televizyonlarımızı susturmak istemeleri manidardır. İftiharla söylemek isterim ki, o gece sürecin gidişatı tamamen belirsizken biz Doğan Medya Grubu olarak elbirliği ile mücadele ettik. Darbecilere geçit vermedik, darbecilere karşı direndik. Hiç düşünmeden biran bile tereddüt etmeden demokrasiden yana tavır aldık. Çünkü medyanın yaşam tarzı nefes alma borusu demokrasidir. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa, medyada yok demektir. Onun için bu mücadeleyi verdik. Ben burada 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum'
DOĞAN: FETÖ İLE MÜCADELE EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VAR
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yargılamalara da değinen Aydın Doğan, 'FETÖ'cü hainlerin yargılanmasına devam ediliyor. Bu hainlerin hukuk önünde hak ettikleri cezaları alması en büyük beklentimizdir. Fakat FETÖ ile mücadele ederken, dikkat edilmesi gereken hususlar var. FETÖ'cü suçlaması, önüne gelene kara çalmak için kullanacak bir araç haline getirilmemelidir. Hiçbir hukuki mesnede ve delile dayanmadan kişilere FETÖ'cü yaftalamasında bulunulması yanlıştır ve inciticidir. Demokrasimiz için de güzel bir şey değildir. Hukuki anlamda da güzel bir şey değildir' dedi.
DOĞAN: OLAY YAŞANMADAN BİTMESİ DEMOKRASİMİZİN OLGUNLAŞTIĞININ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ OLACAKTIR
Aydın Doğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili olarak, 'Bugünlerde Türkiye'nin gündeminde olan başka bir konu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'dür. Bu yürüyüşün olaysız bir şekilde tamamlanması en büyük dileğimizdir. Yürüyüşün herhangi bir tatsız olay yaşanmadan bitmesi, demokrasimizin olgunlaştığının göstergelerinden biri olacaktır. Ümit ediyorum ki, bu yürüyüş herkesin aradığı adalet arayışının yükselmesine hizmet edecektir' dedi.
Aydın Doğan konuşmasının sonunda, kurulun geçen toplantısında sosyal medya kullanımlarıyla ilgili sorunların konuşulduğunu hatırlattı, gündeme geçildiğinde konunun ele alınacağını söyledi.
VURAL: YAYINLARIMIZIN İLKELERE NE ÖLÇÜDE UYULDUĞUNU SAPTAMAK, DEĞERLENDİRMEK
Toplantının ardından değerlendirme bulunan Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural da, bu toplantının gündeminde iki konunun ele alındığını söyledi.
Vural, bu konulardan birincisinin 23 Mart'ta yapılan son toplantıdan bu yana gerek Türkiye'de, gerek bizi ilgilendiren dış politika konularında yayınlarımızın ilkelere uygunluğunun değerlendirmek olduğunu ifade etti. Vural, 'Gündemin ikinci maddesi ise daha önce tartıştığımız gazetecilerin sosyal medya paylaşımları konusunu ele almaktı. Birinci konudaki tartışmalarda şu görüldü ki, 23 Mart'ta yapılan toplantıdan bu yana Türkiye'de bir yandan referandum süreci, PKK terörü ile mücadele, Suriye meselesi en son Katar'a uygulanan ambargo, adalet yürüyüşü gibi çok önemli konular karşısında yayınlarımızın objektif olduğu ve toplumun bilgi alma hakkına cevap verme amacı taşıdığı tespit edildi. Kurul üyelerimiz bu konularda genel olarak benzer değerlendirmelerde bulundular' dedi.
VURAL: GAZETECİLERİN SOSYAL MEDYAYI PAYLAŞIMLARI KONUSU
Volkan Vural konuşmasına şöyle devam etti:
'Gazetecilerin sosyal medyayı paylaşımları konusu tabii ciddi ve yeni bir sorun. Bununla ilgili yayın ilkelerimizde gerekli hükümler var. Ama uygulama nasıl oluyor buna bakmamız lazım. Bu çerçevede bazı sorunlar yaşandığı görülüyor. Bunun için, yeni bir çalışma başlatılacak. Her şeyden önce gazetecilerin kurumsal aidiyetlerinin önde gelmesi gerekiyor. Ayrıca sosyal medyanın reklam amaçlı kullanımının da daha kapsamlı değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün bu konular üzerinde önümüzdeki günlerde yeni çalışmalar yapılacakö' dedi.
Toplantıya katılan Doğan Yayın İlkeleri Kurul üyeleri ve Medya Grubu CEO, Genel Yayın Yönetmenleri ile temsilcileri şöyle:
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Adem Sözüer, Gazeteci Yazar Altan Öymen, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Spor Adamı Mustafa Denizli, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri Afitap Pusat, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan Coşkun, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Doğan Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Uğur Cebeci, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş ve Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici.