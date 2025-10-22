Bodo Glimt Aleesami kim, Türk mü, aslen nereli?

Haitam Aleesami. Futbolseverler, özellikle Aleesami'nin ismini duyduklarında "Türk mü?", "Aslen nereli?" gibi sorular yöneltiyor. İşte Norveçli futbolcunun kökeni, kariyeri ve futbol yolculuğu hakkında merak edilen tüm detaylar…

HAITAM ALEESAMI KİMDİR?

Haitam Aleesami, 31 Temmuz 1991 tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Aleesami, defansın sol kanadında görev yapıyor. Oyun tarzı olarak güçlü fiziği, savunmadaki sağlam duruşu ve hücuma katkı sağlayan koşularıyla tanınıyor. Aleesami, uzun yıllar boyunca hem Norveç hem de Avrupa liglerinde forma giyerek geniş bir tecrübe kazandı.

Futbola küçük yaşlarda Norveç'in alt lig kulüplerinden Nordstrand ve Holmlia takımlarında başladı. Profesyonel kariyerinin ilk önemli adımını Skeid Oslo formasıyla attı. Burada gösterdiği performans, onun dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.

PROFESYONEL KARİYERİ

Aleesami'nin kariyeri, Norveç'te başlayan bir başarı hikayesidir. 2010-2012 yılları arasında Skeid forması giydi, ardından Fredrikstad FK'ye transfer oldu. Buradaki istikrarlı performansı sayesinde İsveç'in köklü takımlarından IFK Göteborg'un radarına girdi. Göteborg döneminde hem ligde hem Avrupa arenasında oynadığı maçlarla adını daha geniş kitlelere duyurdu.

2015 yılında İtalya Serie A ekibi Palermo'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İtalya'daki performansı, onun savunma disiplini ve dayanıklılığıyla tanınmasını sağladı. Daha sonra Fransa'nın Amiens SC takımıyla anlaşarak Ligue 1'de mücadele etti. Ardından Rusya'nın Rostov kulübünde forma giydi. Son olarak Kıbrıs Ligi ekiplerinden Apollon Limassol'da oynadı.

2024 yılında Norveç'e geri dönerek ülkesinin önde gelen kulüplerinden Bodø/Glimt'e transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, bu transferiyle yeniden ülkesinde forma giyme fırsatı buldu.

BODØ/GLIMT'E TRANSFERİ VE HEDEFLERİ

Aleesami'nin Bodø/Glimt transferi, kulübün savunma hattını güçlendirmek adına yaptığı önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Norveç futbolunda son yıllarda şampiyonluklar yaşayan Bodø/Glimt, Avrupa kupalarında da dikkat çeken bir performans sergiliyor. Aleesami, hem deneyimi hem de liderlik özellikleriyle takımın savunma hattına istikrar getirmeyi hedefliyor.

Tecrübeli futbolcu transfer sonrası yaptığı açıklamalarda, Bodø/Glimt'in modern futbol anlayışına ve kazanmaya odaklı sistemine hayran olduğunu dile getirdi. Ayrıca kariyerinin bu aşamasında yeniden Norveç'te forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını da belirtti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Haitam Aleesami, Norveç Milli Takımı formasıyla da önemli bir geçmişe sahip. 2015 yılında ilk kez milli davet aldı ve o günden itibaren Norveç A Milli Takımı'nda 30'dan fazla maça çıktı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ve uluslararası hazırlık maçlarında ülkesini temsil etti. Milli forma altında genellikle sol bekte görev aldı ve savunmadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvenini kazandı.

KÖKENİ VE MİLLİYETİ

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Aleesami'nin kökeni. İsminin yapısı ve fiziksel özellikleri nedeniyle bazıları onun Türk olabileceğini düşünse de bu bilgi doğru değildir. Haitam Aleesami Türk değil, Norveç vatandaşıdır. Ancak ailesinin kökeni Kuzey Afrika'dır. Aleesami, Norveç'te doğup büyümüş olmasına rağmen ailesi aslen Fas kökenlidir. Yani etnik olarak Arap-Kuzey Afrika kökenli bir Norveçlidir.

Kökeninin çeşitliliği, onun hem Norveç kültürüne hem de Kuzey Afrika köklerine bağlı kalmasını sağlamıştır. Bu durum, futbol tarzına da yansımıştır. Sert, mücadeleci ve hızlı bir oyun anlayışını, teknik ve çevik bir yapıyla birleştirir. Bu nedenle Avrupa futbolunda "modern bek" olarak anılır.

FUTBOL TARZI VE SAHADAKİ ROLÜ

Aleesami, sol bek pozisyonunda görev yapmasına rağmen hücumda oldukça etkilidir. Sık sık ileri çıkarak kanattan ortalar yapar ve takıma hücum genişliği kazandırır. Aynı zamanda savunmada agresif, pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncudur. Dayanıklılığı ve mücadele gücüyle tanınır. Teknik direktörler tarafından "çalışkan, taktik disipline sahip" bir oyuncu olarak tanımlanır.

Bu özellikleriyle Bodø/Glimt'in sisteminde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Takımın hızlı hücum geçişlerinde sol kanadı aktif kullanarak hücum katkısı sağlaması planlanıyor.

ALEESAMI NORVEÇ'İN ÇOK KÜLTÜRLÜ YÜZÜ

Sonuç olarak Haitam Aleesami, Norveç futbolunun çok kültürlü yapısının en güzel örneklerinden biridir. Türk değildir, Norveç vatandaşıdır ve aslen Fas kökenlidir. Kariyeri boyunca birçok Avrupa ülkesinde forma giymiş, farklı futbol kültürlerini deneyimlemiştir. Şu anda Bodø/Glimt formasıyla ülkesinde yeniden parlayan bir yıldız olarak dikkat çekiyor.

Hem uluslararası tecrübesi hem de fiziksel gücüyle Aleesami, Norveç futboluna katkı sağlayan önemli bir savunmacı olarak öne çıkmaktadır. Futbol tutkusunu ve profesyonel yaklaşımını sürdüren oyuncu, Bodø/Glimt'in hem yerel hem de Avrupa hedeflerinde kilit rol oynamaya devam edecektir.