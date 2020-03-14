Böbrek hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı?
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Koronavirüs, Sağlık

Böbrek hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı?

Dünya genelinde koronavirüs(COVID-19) salgınına yakalananların sayısı her geçen gün artarken, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:05
Böbrek hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı?
Dünya genelinde koronavirüs(COVID-19) salgınına yakalananların sayısı her geçen gün artarken, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Kantarcı, organ nakli olmuş ve nefrit nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastaların da bu salgın durumu süresince acil tıbbi gereklilik dışında hastanelere ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri gerektiğine de işaret etti.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, koronavirüs(COVID-19) için riskli grupta kabul edilen böbrek hastaları ve nakil geçiren kişilerin enfeksiyondan korunması için alması gereken önlemleri sıraladı. Böbrek tutulumunun bu enfeksiyonda sık görüldüğünün tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, gelişebilecek akut böbrek hasarının, yaşam kaybı riski için bağımsız bir belirleyici olduğunu hatırlattı. Kronik böbrek hastalığı olanlarda bu enfeksiyonun genel etkileriyle ilgili henüz yeterli çalışma bulunmadığını dile getiren Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, "Kronik böbrek hastalarının, diyaliz hastalarının, böbrek nakli hastalarının ve diğer farklı sorunlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastaları endişe oluşturmadan ama gerekli tüm önlemleri alarak korunmasını sağlamalıyız." dedi.

ELLERLE YÜZE TEMASTAN KAÇINILMALI

Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, " Yani hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin solunum yoluyla almaları veya bu damlacıklardan yayılan virüslerin olduğu yüzeylere ellerle temastan sonra ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşır. Bu nedenle mümkün olduğunca elleri yüz ve gözlere sürmemeye dikkat edilmeli. "diye konuştu

KALABALIK ORTAMLARA GİRİLMEMELİ, YURTDIŞINDAN GELEN KİŞİLERLE TEMAS ETMEMELİ

Böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kantarcı, "Eğer zorunlu olarak toplu taşıma araçlarına binilecekse mutlaka gerekli önlemler alınmalı. Maske kullanılmalı ve el dezenfektanıyla eller temizlenmeli. Bununla birlikte kalabalık toplantılara katılmamalı ve böyle ortamlarda bulunmamalı. Bu kişiler, yurtdışına yolculuğa çıkmamalı ve son iki hafta içinde yurtdışından gelen kişilerle temastan kaçınmalı." şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILAYICI İLAÇ KULLANANLAR ZORUNLU OLMADIKÇA SAĞLIK KURULUŞLARINA GİTMEMELİ

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, ayrıca organ nakli olmuş ve nefrit nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastaların bu salgın durumu süresince acil tıbbi gereklilik dışında hastanelere ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri gerektiğini belirterek, "Hastalar, ilaç dozları ve gelişen klinik durumlarıyla ilgili, merkezleri ile telefon veya e posta ile iletişimi sürdürmeli. Ancak COVID-19 bulaş riski olabilecek hastane ortamlarına ünitelerin taleplerine uyarak başvurmalıdır" dedi.

HASTALIK BELİRTİSİ VARSA İLGİLİ MERKEZ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMELİ

Ateş, öksürük gibi hastalık belirtisi olan organ nakli olmuş ya da diyaliz hastalarının ilgili merkezlerine ya da diyaliz ünitelerine gelmeden önce mutlaka telefonla bilgi vermeleri gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, bu konuda tedavi gördükleri ünitelerinin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri ve mutlaka maske takmaları gerektiğini söyledi.

MASKE KULLANILMALI

Ellerin sürekli su ve sabunla yıkanması gibi hijyen kurallarının yanı sıra bu hastaların insanlarla temas halindeyken mutlaka maske kullanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, şu bilgileri verdi: "Bu enfeksiyonun ilk başladığı ve en yaygın görüldüğü Çin'de Tayvan'da Nefroloji Dernekleri son zamanlarda COVID-19 salgını sırasında diyaliz üniteleri için hazırladığı rehberde diyaliz ünitesinde hastaların maske takmasını önermektedir. Bu nedenle diyalize gelmeden önce hastalar maske tak-malı. Kullanılan maskeler her zaman ağzı kapaklı çöplere atılmalıdır. Maske takma ve çıkartma sonrası eller 30 saniye süreyle sabun ile yıkanmalıdır."

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı genel olarak viral salgınlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

"Doktorunuz öneriyor ise her yıl grip aşısı olun,

Evinizi günde 2 kez havalandırın

Ellerinizi sık sık sabun ve su ile 30 sn yıkayın ya da alkol bazlı bir el temizleyicisi kullanınElleriniz ile yüzünüze temastan kaçınınÖksürük, hapşırık gibi solunum belirtileri olan kimselerden en az 2 metre uzak durunGün içinde boğazınızı kurutmamaya özen gösterin ılık şekersiz içecekler için Hastalık bulgularınız var ise (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ya da vücut ağrısı) veya grip benzeri belirtileriniz varsa mümkün ise evden çıkmayın Öksürük ve hapşırıklarınızı bir mendil ile kapatın, kullanılmış mendilleri ve maskeleri kapaklı çöp kutularına atın

Temas ettiğiniz yüzeyleri ( telefon, bilgisayar, tabletler dahil) ve eşyaları temizleyin ve dezenfekte edin"


- İstanbul

Kaynak: DHA

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