BM Özel Temsilcisi, Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için çatışmanın tarafları arasında görüşmelerin başlatılması" konusunu görüştü.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Temsilcisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile bir araya geldi.

Görüşmede Grundberg, Hadi'ye Yemen'deki savaşın bitirilmesi amacıyla çatışmanın tarafları arasında görüşmelerin başlatılması için atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Grundberg, "Cumhurbaşkanı Hadi'ye, anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözümünü kolaylaştırma çabalarıma verdiği destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 28 Şubat'ta gerçekleştirilen oturumda Yemen'deki İran destekli Husileri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlamış ve örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunu da uzatmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.