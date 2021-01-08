BM'nin eski ABD Temsilcisi Haley: Tarih, Trump'ı sert bir şekilde yargılayacak

ABD'nin başkenti Washington DC'de 6 Ocak'taki Trump destekçilerinin kanlı kongre baskının etkisi hala devam ederken, BM eski ABD Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ı "Seçim gününden bu yana eylemleri tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak" sözleriyle eleştirdi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de 6 Ocak'taki Trump destekçilerinin kanlı kongre baskının etkisi hala devam ederken, BM eski ABD Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ı "Seçim gününden bu yana eylemleri tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak" sözleriyle eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak'ta seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısında 5 kişinin ölümüne yol açan baskının yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'a tepkiler çığ gibi büyürken, Birleşmiş Milletler'in (BM) eski ABD Temsilcisi Nikki Haley de eleştiri geldi.

"TARİH TARAFINDAN SERT BİR ŞEKİLDE YARGILANACAK"

Haley, Trump'ın seçimleri kaybettikten sonra söyledikleri ve yaptıklarının hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, "Başkan Trump hiçbir zaman doğru kelimeleri seçmedi. Charlottesville'deki sözlerinde yanılmıştı ve ona bunu o sırada söyledim. Dün de sözlerinde çok yanılmıştı. Sadece sözleri değil, seçimden bu yana eylemleri de tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak" dedi.

CUMHURİYETÇİLERDEN ELEŞTİRİ

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunarak Amerikan Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını talep etti. Senatodaki Demokratların lideri de aynı çağrıda bulunmuştu.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı