BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Ermenistan'a "soykırım" yanıtı Açıklaması
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Ermenistan'a "soykırım" yanıtı Açıklaması

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Ermenistan'a 'soykırım' yanıtı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "soykırım" iddialarını gündeme getiren Ermenistan'a, "Soykırım suçunun yetkili bir yargı organı tarafından belirlenmesi gerekir yani bir olayı soykırım olarak tanımlamak için, yetkili bir uluslararası mahkeme bu yönde bir...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "soykırım" iddialarını gündeme getiren Ermenistan'a, "Soykırım suçunun yetkili bir yargı organı tarafından belirlenmesi gerekir yani bir olayı soykırım olarak tanımlamak için, yetkili bir uluslararası mahkeme bu yönde bir karar vermelidir." yanıtını verdi.

Bozkır, BM Genel Kurulunda barış için çok taraflılık ve diplomasinin ele alındığı oturumda "soykırım" iddialarını gündeme getiren Ermenistan'a cevap verdi.

Soykırımın 1948'de kabul edilen BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde özel olarak tanımlanan bir suç olduğuna, neyin soykırım olduğu ve bunun nasıl belirlendiğinin sözleşmede açıkça tanımlandığına dikkati çeken Bozkır, "Soykırım suçunun yetkili bir yargı organı tarafından belirlenmesi gerekir, yani bir olayı soykırım olarak tanımlamak için, yetkili bir uluslararası mahkeme bu yönde bir karar vermelidir." dedi.

Bozkır, BM'nin neyin soykırım olduğu yönündeki tutumunun Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'yle uyumlu olduğunu ve geçmişte de BM yetkilileri tarafından defalarca tekrarlandığını vurguladı.

Başkan Bozkır, iki hafta önce de BM Genel Sekreter Sözcüsünün "soykırımın uygun bir yargı organı tarafından belirlenmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını hatırlattı.

ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemiş, Türkiye ise söz konusu açıklamaya sert tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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