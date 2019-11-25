Bloomberg ABD başkanlık yarışına girdi

25.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:33

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı. Dünyanın en varlıklı kişilerinden olan New York eski belediye başkanı Bloomberg, Demokratik Parti'den aday adayı oldu.Haftalardır ABD başkanlık yarışına gireceği konuşulan 77 yaşındaki Michael Bloomberg 2020 yılında düzenlenecek Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den resmen aday adayı oldu.



Bloomberg yaptığı yazılı açıklamada "Başkanlık yarışına Başkan Donald Trump'ı yenilgiye uğratmak ve Amerika'yı yeniden inşa etmek için giriyorum" ifadelerini kullandı.



Bloomberg "Başkan Trump'ın umursamaz ve etik dışı davranışlarıyla bir 4 yıl daha geçirmeye gücümüz yetmez" dedi ve ekledi: "Ülkemize ve değerlerimize varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Bir dönem daha kazanırsa meydana gelecek zararı tamir etmemiz mümkün olmayabilir."



Kampanyaya 150 milyon dolar



Forbes dergisine göre dünyanın en varlıklı sekizinci kişisi olan Bloomberg'ün 50 milyar dolar civarında bir serveti olduğu belirtiliyor. Finansal veri hizmeti ve Bloomberg haber ajansının da aralarında yer aldığı şirketlerinde 69 ülkede toplam 19 bin kişi istihdam ediliyor. Bloomberg'ün sahip olduğu maddi imkanlar ve ılımlı kişiliğinin Demokratik Parti içindeki başkan adaylığı yarışında onun lehine olduğu değerlendiriliyor. Adaylık yarışının başlamasına 10 hafta kala Bloomberg'ün yarışa girmesi ise alışılmadık bir hareket olarak görülüyor.



Bloomberg başkanlık kampanyasına kişisel servetinden en az 150 milyon dolar harcayacağı sinyalini verdi. Bunun 100 milyon dolardan fazlasının Trump'a saldıran internet ilanlarına, 30 milyonunun televizyon reklamlarına, 15-20 milyonunun ise seçmen kaydı faaliyetlerine harcanacağı duyuruldu.



Demokratlardan eleştiri



Bloomberg'ün seçim kampanyasında toplamda ne kadar harcama yapacağı konusunda kesin bir rakam vermezken Danışmanı Howard Wolfson "Donald Trump'ı yenmek için ne gerekiyorsa" açıklamasını yaptı.



Wolfson Bloomberg'in bağış kabul etmeyeceğini ve seçildiği takdirde maaş almayacağını açıkladı.



Demokratik Parti'nin başkanlık yarışı adaylarından Bernie Sanders "Milyarderlerin seçimi satın alma hakkı olduğuna inanmıyoruz "diyerek Bloomberg'ün adaylığını eleştirdi.



Diğer bir aday Elizabeth Warren da Bloomberg'ün adaylığı ile ilgili aynı şekilde başkanlığı satın alma eleştirisinde bulundu.



Bloomberg'ün şubat ayında dört eyalette yapılacak Demokratik Parti ön seçimlerinde seçim kampanyası yapamayacağı tahmin ediliyor. Ünlü milyarderin 3 Mart tarihinde ülkenin en kalabalık iki eyaleti Kaliforniya ve Texas'ın da aralarında olduğu 15 eyalette yapılacak olan ve "Süper Salı" olarak tabir edilen ön seçimlerde başarı sağlamaya odaklanması gerekecek.



