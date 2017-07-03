Biz Kötü Bir Oyuna Geldik"

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 26 askeri personel hakkında açılan davanın duruşması, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan eski Tuğgeneral Yetgin, dönemin Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Murat Macun ve dönemin Topçu Tabur Komutanı eski Yarbay Ferhat Akgün'ün yanı sıra eski albaylar Ekrem Bahşi ve Sait Müjdat Yılmaz ile eski yarbaylar Süleyman Türker ve Gürhan Yener'in de bulunduğu 18 eski askeri personel ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu.



Kars adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmaya sanık avukatları da katıldı.



Duruşmada, tutuklu sanıklardan 10'u savunma yaptı.



Tutuklu sanıklardan eski 1. Tabur Komutanı Yarbay Gürhan Yener, savunmasında 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Tugay Nöbetçi Amiri olduğunu askeri gazinoda komutanların yanında olduğunu belirtti.



Harekat Merkezinden çağrıldığını ve alarm verilmesi üzerine toplantıya gittiğini anlatan Yener, "Toplantı salonunda komutanlar vardı, herkes oraya geldi. Muhabere Merkezi Amiri geldi, elinde kağıtlar vardı Tuğgeneral Murat Yetgin'e verdi. Tuğgeneral Murat Yetgin kağıdı masaya koydu gözümün ucuyla baktım sıkıyönetim yazısını gördüm. Genelkurmay'dan sıkıyönetim konulu bir emir geldiğini ve sıkıyönetim kararının alındığını söyledi. Bunun için de bizleri görevlendirerek kamu kurum ve kuruluşlar ile kışlanın emniyetinin alınması emrini verdi." dedi.



Yener, terör saldırısı ihtimalleri üzerinde durduklarını ve buna karşın tedbir aldıklarını öne sürerek, "Yüzbaşı Mustafa ile şehir merkezine indik görevlendirmeler yapıldı. Personele, 'arkadaşlar her yerden ateş gelebilir, açıkta bulunmayacaksınız dürbünlerle çevreyi inceleyeceksiniz' dedim. Daha sonra Tugay Komutanı geldi 'biz hazırız' dedim. Beraberindekilerle İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittik. Emniyet Müdürü 'hoş geldiniz, hayırdır' dedi. Yüksek terör tehditi olduğunu söyledim. Kamu binalarını ve şehri koruyacağımızı söyledik. Tabur Komutanımız daha sonra emniyetten ayrıldı benim de kalmamı söyledi." ifadesini kullandı.



"Kendimi kandırılmış, aldatılmış hissettim"



Darbe girişiminin olduğunu öğrendikten sonra herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia eden Yener, şunları kaydetti:



"İlçe Emniyet Müdürü komutan gidince bana yerini gösterdi ben de yerine oturdum. İlçede bir kız kaçırma mevzunu olduğunu ve göreve personellerin gönderileceğinden bahsediyordu. Bana sordu ben de onların işinden anlamadığımı söyledim. Daha sonra askerlerle birlikte hakim ve savcılar emniyete geldi. Bu sırada televizyona baktım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını dinledim. Eylemin hukuksuz olduğunu ve kimsenin buna uymamasını gerektiği şeklinde konuşma yaptığını duydum. Telsizden de askerler ile halkın münakaşa yaşadığını duydum. Meydana giderek halkı sakinleştirmeye çalıştım. Kendimi kandırılmış, aldatılmış hissettim. Sivil bir araç geldi, sürücüsü araçtan inerek askerin gırtlağına sarıldı. Habercimin silahını alarak havaya ateş ettim, silahı tekrar geri teslim ettim. Meydana döndüm askerlerimi toplayarak geri döndüm. Kışlaya gittik vatandaşlar bir süre tepki göstererek geri gittiler. Biz kötü bir oyuna geldik. Biz sizin adaletinize güveniyoruz."



Duruşma yarına ertelendi.