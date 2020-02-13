"BİZ" ebru sergisine yoğun ilgi

13.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:50

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde "BİZ" ebru sergisi, Siyavuşpaşa Köşkü'nde sanatseverlerle buluştu.



Ebru sanatçısı Yılmaz Eneş'in "BİZ" ismini verdiği yeni sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışı Siyavuşpaşa Köşkü'nde gerçekleşti. Serginin açılışına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve sanatseverler katıldı. Açılışın ardından Yılmaz Eneş eserleriyle ilgili detayları ve yapılış sürecinden bahsetti. Sergiyi gezen sanatseverlerde duvarda asılı olan ebru sanatlarını fotoğrafladı. 61 eserin yer aldığı sergide iki öğrenciye icazetleri takdim edildi. Bugüne kadar birçok kişisel sergi açan sanatçı, ebrunun hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti.



"Kalbimizi anlatan, güzelliği anlatan sufi bir sanat"



Bahçelievler halkını sergiye davet eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün ilk defa Bahçelievler'de ebru sanatı sergisi gerçekleştirdik. Hocamız Yılmaz Eneş ve öğrencilerini burada ağırladık. Ayrıca iki tane ebru sanatçımıza Yılmaz hocamız icazet verdi. Ebru sanatı bizim içimizden gelen kökleri Osmanlı ve daha ötesine dayanan bir sanat. Kalbimizi anlatan, güzelliği anlatan sufi bir sanat, eserler de gördüğünüz gibi çok güzel. Ebru sanatında tabi ki de biz cahiliz ama hocamızdan öğrendiğimiz kadarıyla birinci prensip sabretmek ve nefis terbiyesi onun neticesinde de güzel bir eseri ortaya çıkarmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Ben Bahçelievlerli komşularımızı bu sergiye davet ediyorum" dedi.



"Bu sergi ise 8 öğrencim ile açtığım ortak bir sergi"



Sergi hakkında bilgi veren Ebru Sanatçısı Yılmaz Eneş, "1994 yılından beri ebru sanatıyla uğraşmaktayım. 1998 yılında Küçük Ayasofya'da Hüseyin Ağa Medresesi'nde profesyonel olarak küçük bir atölyede ebru sanatına başladım. 2000 yılında açtığım galeri ile öğrencilere eğitim vermeye başladım ve o günden bugüne çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan Edirnekapı'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde haftada 2 gün ders veriyorum. Bunun yanı sırada üniversitelerde ders verdim. Bu sergi ise 8 öğrencim ile açtığım ortak bir sergi. Burada geçmişe dönük icazeti hak eden ama kendisine bir türlü icazetini veremediğimiz kardeşimize de icazetini vermiş olduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA