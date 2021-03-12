Bıttım sabunu faydaları: Koronavirüse karşı etkili bıttım sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Bıttım sabunu faydaları araştırılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı da etkili olduğu ortaya çıkan bıttım sabunu ne işe yarar? Bıttım sabunu nasıl kullanılır? Kepeğe, egzamaya, yağlanmaya karşı etkili çözüm olan bıttım sabununun saça faydaları nelerdir?

Bıttım sabunu son dönemlerde sıkça kullanılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıktı. Saç bakımı ve cilt bakımında kullanılan bıttım sabununun faydaları nelerdir?

Bıttım ağacının şifa kaynağı menengiç tohumunun yağından üretilmiştir. Doğal bıttım tohumu yağının tüm vitamin ve minerallerini cildinize taşır. Bıttım sabunu, Anadolu'nun Siirt bölgesinde asırlardır geleneksel olarak kullanılan ve özellikle saç dökülmesine karşı etkili olduğu bilinen bir sabun çeşididir. Bıttım sabununun pek çok kullanım alanı ve faydası vardır.

BITTIM SABUNUN FAYDALARI NELERDİR? NE İŞE YARAR?

Anadolu'nun asırlık değerlerinden biri olan doğal bıttım sabunu, saç ve cilt bakımında harikalar yaratmaktadır. İmalatı oldukça zahmetli ve uzundur. Hem saç hem de cilt bakımında faydalı olan bıttım sabunu son dönemlerde koronavirüsten korunmak için de kullanılıyor.

İnsan vücudunun temizliğinde birebir etkili olup insanları rahatlatan doğal ve hoş bir koku veren sabun çeşididir.

Yoğun bıttım özleri saç foliküllerini besleyerek, saçınıza sağlık ve canlılık kazandırır.Bıttım tohumunun yoğun özleriyle onarılan saçlara parlaklık gelir. Bıttım sabununun saç dökülmesi sorununa karşı oldukça hızlı bir etkisi vardır. Dökülmesi durmuş, sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara sahip olmanızı sağlar. Ayrıca saç dökülmesi yaşadığınız bölgede deri hücrelerini uyararak yeni saç oluşumunu destekler. Saçlarınızda oluşan kırıklıkları onarır ve tekrardan yeni kırık oluşumunu önler.

Saç derisindeki kaşıntıyı giderme de yardımcıdır. Saçlarınızı gün içerisinde maruz kaldığınız zararlı etkenlerden arındırır ve derinlemesine temizlik sağlar. Herkesin sorunu olan kepeğe karşı da kanıtlanmış etkilere sahiptir. Düzenli kullanıldığında kepeğin giderildiğinin kısa sürede fark edebilirsiniz.

Bıttım sabunu akne ve sivilce tedavisinde yardımcı etkendir. Ergenlikte oluşan sivilcelere yok etmede birebirdir.

Antiseptik mikrop öldürücü özelliği sayesinde deri hastalıklarının çoğuna iyi gelir. Egzama, mantar veya sedef gibi deri hastalıklarını düzenli kullanımda minimize eder. Tamamen doğal ürünlerden üretildiği için hiçbir yan etkisi olmaz.

Bıttım sabunu ciltte peeling etkisi yaratır, bu sayede cilt pürüzsüz bir görünüme ulaşır. Ayrıca peeling etkisiyle varis görünümünü azaltır.

KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ BITTIM SABUNU NE İŞE YARAR?

Siirt'te yetişen ve bıttım tohumunun yağından elde edilen bıttım sabunu, dezenfektan özelliği sebebiyle koronavirüs salgını döneminde büyük talep görmeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını temizlik ürünlerine ve dezenfektanlara olan ilgiyi artırdı. Uzmanların bu dönemde ellerin ve yüzün sık sık sabun ile yıkanması gerektiğini öneriyorlar. Koronavirüsün özellikle ellerde tutunması nedeyle sık sık yıkanması gerekir.

Bıttım sabununun antiseptik özelliği sebebiyle koronavirüste aranan sabun haline geldi. Klasik sabunlar arasında en çok arananlardan olan bıttım sabunu, ellerde ve yüzde tutunan bakterileri tek kullanımda dahi yok edebilir.

BITTIM SABUNU NASIL KULLANILIR?

Saç üzerindeki etkisini göstermesi için en az üç veya dört hafta kullanılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde saçlarınız, her yıkamada kimyasallardan arınacak ve doğal bıttım sabunun dokusuna alışacaktır.

Ciltte ise her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez kullanılabilir. Bir hafta içerisinde etkisini görmesi mümkündür. Cildi ilk kullanımdan itibaren temizlediğini ve arındırdığını hissedeceksiniz.

Ellerde kullanım için ise her gün 5-10 kez kullanıma uygundur. Bakterilerden ve mikroplardan anında kurtulabilirsiniz.

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