Bitlis'te gönüllü kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri öksüz ve yetimlerle paylaşıyor
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Bitlis'te gönüllü kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri öksüz ve yetimlerle paylaşıyor

Bitlis'te gönüllü kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri öksüz ve yetimlerle paylaşıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Bitlis Şubesinin gönüllü kadınları, her gün evlerinde pişirdikleri yemekleri il merkezi ve köylerdeki öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıyor.

Türk Kızılay Bitlis Şubesinin gönüllü kadınları, her gün evlerinde pişirdikleri yemekleri il merkezi ve köylerdeki öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıyor.

Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tedbirlere de uyarak sosyal dayanışmayı ve ramazanın maneviyatını öksüz ve yetim çocuklara yansıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün kendi ihtiyaçlarının yanı sıra çocukların ailelerine yetecek kadar yemek yapan Kızılayın gönüllü kadınları, bu yemekleri hem kendileri hem de gönüllüler aracılığıyla evlere ulaştırarak öksüz ve yetimlerin gönüllerine dokunuyor.

Gönüllü kadınlar, yemeklerin yanı sıra Kızılay Bitlis Şubesi Başkanı Ali Cengiz'in desteğiyle çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye ediyor.

"Ramazan ayında varlığımızı hissettirmek istedik"

Türk Kızılay Bitlis Şubesi Kadın Kolları Başkanı Seda Şahin, AA muhabirine, her zaman olduğu gibi ramazanda da aktif olarak sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Diğer şubelerde olduğu gibi Bitlis'teki aşevinde de pişirilen yemekleri her akşam ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay Bitlis Kadın Kolları olarak, bu ay kentte ilk kez yetim ve öksüz çocuklarımıza her akşam gönüllü kadınların pişirdiği yemekleri ulaştırıyoruz. Bu çalışma, kışın başlattığımız 'Kayak Yapmak Benimde Hakkım' projemizin devamı niteliğinde. Anne ve babası olmayan çocuklarımıza ramazan ayında varlığımızı hissettirmek istedik. Salgın süreci hepimizi ve her aileyi yıprattı. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ne yazık ki yetim ve öksüz çocuklarımızla aynı sofraya oturamadık. Ancak, her akşam pişirdiğimiz yemekleri ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Sofralarımızı paylaşamasak da yemeklerimizi ailelerimizle paylaşıyoruz."

Gıdanın yanında salgın sürecinde ailelere hijyen kolileriyle de destek verdiklerini, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi her aileye nakdi yardımda bulunacaklarını aktaran Şahin, küresel salgından kurtulmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

"Çocuklara istedikleri yemekleri de götürüyoruz"

Aileler için evinde yemek yapan Kızılay Bitlis Şubesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Dayan ise ramazanda en güzel duygunun paylaşmak olduğunu vurguladı.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, gönüllerine dokunmak istediklerini anlatan Dayan, "Önceden evlere giderek ailelerle iftar yapıyorduk. Şimdi yaptığımız yemekleri o evlere götürüyoruz. Çocuklara istedikleri zaman pizza, hamburger ve lahmacun da götürdüğümüz zamanlar oluyor. İsteklerini dinliyoruz. Ramazan paylaşma ayıdır. Kızılay Bitlis Şubesi olarak yetim çocuklarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Böylelikle hem ramazanın maneviyatını yaşıyoruz, o çocukların mutluluklarına ortak oluyoruz. Yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Evinde yemek hazırlayan Derya Geylani de önceden aileleri belirleyerek yemeklerini onlarla paylaştıklarını anlattı.

Çocuklarını da bu sürece dahil ederek ramazanın maneviyatını idrak etmelerini sağladıklarını kaydeden Geylani, "Salgın olmasaydı sofralarımızı da paylaşacaktık ancak bu mümkün olmadığı için evde bir şeyler yaparak onlara ulaştırıyoruz. Aynı yemeği yiyoruz. Tenceremizde kendimiz için yaptığımız yemekleri paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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