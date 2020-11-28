Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı

28.11.2020 03:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 03:24
Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, Tatvan'da 36 düzensiz göçmen yakalandı.

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Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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