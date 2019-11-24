24.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:44

Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay:

"3-5 çapulcu köpeğin yaptığı eylemle bu memleket son bulmayacaktır ki bulmadı da"

"Öğretmenlik acıya çare olmaktır"

BİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, nice öğretmenin şehit edildiğini belirterek, "İşte vatanın düşmanı olan hain, kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler diye, millet ve memleket sevdalısı olmasınlar diye o öğretmenlere kıydı" dedi.

Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda kutlama töreni gerçekleştirildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a çiçek verilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Öğretmenlik; samimiyetin, özverinin, vefanın, çilenin, zora talip olmanın adıdır. Öğretmenlik, elleri üşüyen öğrencinin avuçlarına sıcak nefes olmaktır. Öğretmenlik, acıya çare olmaktır. Öğretmenlik, Peygamberlik mesleğidir. Peygamber Efendimiz, 'ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim' diyor" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, 3-5 çapulcu köpeğin yaptığı eylemle bu memleketin son bulmayacağını söyledi. Çağatay, "Nice öğretmen arkadaşlarımızı şehit ettiler. Bu kahpe, kalleş ve hain terör örgütü neden onları hedef aldı? Ne istedi öğretmenlerden? Çünkü öğretmen rehber ve ışık demektir. Çünkü o hep doğru yola götürür. İşte vatanın düşmanı olan hain, kalleş örgüt, bu çocuklar iyi ve doğru yöne gitmesinler diye, millet ve memleket sevdalısı olmasınlar diye o öğretmenlere kıydı. Elbet 3-5 çapulcu köpeğin yaptığı eylemle bu memleket son bulmayacaktır ki bulmadı da. Bu dünyaya nice Aybükeler, Ersinler, Ahmetler, Mehmetler geldi. Onların yerini doldurmaya çalıştı. Çünkü öğretmen rehberdir, ışıktır" diye konuştu.

Eşinin öğretmen olduğunu hatırlatan Vali Çağatay, "Eşim bana derdi ki, 'ben saçımı hangi yöne tarıyorsam, bir sonraki gün sınıftaki bütün kızlar o yöne tarıyorlar.' Saç tarayışı bile örnek alan bir nesil yetiştiriyorsunuz. Her hareketiniz örnek oluyor. Bitlis'te 1,5 yıldan beridir görev yapıyorum. Zaman zaman helikopterle köylerimize giderek buradaki genç öğretmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Hepsini alnından tek tek öpüyorum. Çocuğumun yaşında diyebileceğim genç arkadaşlarım var. Orada gözlerinden ışık ve nur fışkırarak görev yapıyorlar. Kolludere'de, Çeltikli'de, Narlıdere'de, Tanrıyar'da birçok yerde. Hepsine baktığımda bu ülkenin bana vermiş olduğu paye ile hepsini orada ziyaret etme imkanı buldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu vesile ile Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velilere Vali Çağatay tarafından hediyeleri verilirken, program aday öğretmenlerin yemin etmeleri ve müzik etkinliğiyle son buldu.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA