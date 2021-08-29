Bitlis'te 112 Acil Çağrı Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Valimiz Oktay Çağatay'ın katılımıyla "112 Acil Çağrı Merkezi" açıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Valimiz Oktay Çağatay'ın katılımıyla "112 Acil Çağrı Merkezi" açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrı numaralarının (110 yangın ihbar hattı, 112 sıhhi imdat hattı, 122 AFAD hattı, 155 Polis imdat hattı, 156 Jandarma ihbar hattı ve 177 orman yangını ihbar hattı) tek bir numarada 112 acil çağrı merkezi olarak ve tek bir merkezde GAMER olarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Bitlis'teki "112 Acil Çağrı Merkezi", faaliyete geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi açılışına, Vali Oktay Çağatay, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Vekili İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, GAMER Müdür Vekili Tacettin İltaş ve kurum müdürleri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Açılışı kapsamında Merkeze gelen İller İdaresi Genel Müdürü ve Vali Oktay Çağatay ile protokol üyeleri, GAMER Müdür Vekili Tacettin İltaş'tan bilgi alarak bir süre çalışanlarla sohbet ettiler. Vali Çağatay, 112'ye gelen bir acil çağrıyı kendisi değerlendirerek gerekli kuruma sevkini sağladı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi binasında incelemelerde bulunan Vali Çağatay gazetecilere yaptığı açıklamada:

"Bitlis'te artık tek bir numara ile vatandaşlara hizmet verilecek. Acil çağrıların karşılandığı muhtelif numaralar var. Türkiye'de bu numaraların tamamı artık tek numara altında birleştirildi. 112 ile vatandaşların almış olduğu hizmetlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları tek bir numara ile ilgili kurumlara aktaracağız. Bunun vatandaşlara ve çalışanlara çok ciddi bir şekilde katkısı olacak. Vatandaşlar herhangi bir sıkıntı yaşadığında hangi kurumu arayacağı konusunda zorlanıyordu. Trafik kazasıyla karşılaştığında yanlışlıkla itfaiyeyi arayabiliyordu. Hangi kurumdan hizmet alacağından emin olamıyordu. Bunlar zaman, mal ve can kaybına yol açabiliyordu. 112 ile tüm dertlerden kurtulmuş olacağız. Vatandaş 112'yi aradığında karşısına çıkan arkadaşımız, trafik kazası dendiği anda şehir merkezi ise Emniyeti, şehir merkezi dışında ise Jandarmayı, gerekirse itfaiye ve sağlık ekiplerini de yönlendirecektir. Türkiye'de 77. merkez burada, Bitlis'te açıldı. Devletimiz çok büyük hizmetler veriyor. Bizler kış şartlarında, 5 metreye varan yerlerde, paletli kar araçlarımızla, helikopterlerimizle çok iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan, devlet büyüklerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. " dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu talimatlarıyla 81 ilde acil durumların tek bir numarada toplanması için çalışma yürütüyoruz. Haziran ayı sonuna kadar tüm Türkiye'de 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye girecek. Artık acil durumlarda emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve benzeri kurumlarda vatandaşların ihtiyaç duyduğu anda tek bir numara karşılarına çıkacak. 112'yi aradıklarında vatandaşlarımıza en seri şekilde hizmetler verilmiş olacak. Burada kurumlar arası çok ciddi bir koordinasyon görüyoruz. 15 yıldır bu proje yürütülüyordu. Son 5 yılda çok hızlı bir ivme kazandı. Yaklaşık 3 milyar lira harcanarak Türkiye geneli bu hizmetler yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezleri sadece binalardan ibaret değil, bu merkezlerin çok ciddi bir yazılım altyapısı var. Buradan ortaya çıkan sonuç vatandaşlarımıza büyük bir katkı sağlayacak. Türkiye geneli bir kafa karışıklığına son veriyoruz. Profesyonel bir hizmet sağlayacağız. Bu kapsamda Türkiye geneli bin 500 kişi iş başı yaptı. " dedi.

Kaynak: Habermetre