BİTLİS Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunduBİTLİS'in Tatvan ilçesinde özel bir hastanenin sağlık çalışanları, koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde özel bir hastanenin sağlık çalışanları, koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tatvan'daki özel bir hastanenin doktor ve sağlık çalışanları, koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu başta olmak üzere salgından dolayı yaşamını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Hastane binasında saygı duruşu öncesi kısa bir konuşma yapan Bitlis Tabip Odası Başkanı ve Başhekim Dr. Osman Fatih Şanlı, sağlık çalışanları başta olmak üzere, virüsten dolayı hayatını kaybeden herkes için saygı duruşunda bulunacaklarını belirtti. Dr. Şanlı, şunları söyledi;

'Bilindiği üzere tüm insanlık koronavirüs ve yol açtığı sorunlarla mücadele ediyor. Küresel boyutta salgın düzeyine ulaşan ve bir milyona yakın insanı enfekte eden, elli bine yakın insanın yaşamını yitirmesine yol açan bir durum ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de 01 Nisan 2020 tarih itibariyle Sağlık Bakanlığımızın son paylaştığı resmi verilere göre 277 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 979 vatandaşımız da yoğun bakım koşullarında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede birçok kişi, meslek grubu, kurum ve kuruluş topyekun hep birlikte emek veriyor. Bu süreçte doğal olarak bir bütünüyle sağlık çalışanları en büyük mesleki riski taşımaktadır. Maalesef dün itibariyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı kaybettik. Yine resmi rakamlara göre 601 sağlık çalışanımız da virüs ile enfekte olmuş durumdadır. Sorumluluğumuzun ve tehlikenin farkındayız. Hazırız ve asla görevden kaçmayacağız.' Dr. Şanlı, 'Tüm insanlığın ve ülkemizin en kısa zamanda bu salgından kurtulması için elimizden geleni yapacağımıza bir kez daha söz veriyor, tüm halkımıza ve ayrımsız tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı bir yaşam diliyoruz' dedi.

Konuşmanın ardından, doktorlar ve sağlık çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak saygı duruşunda bulundular.

Kaynak: DHA