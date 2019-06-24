Bitcoin Bu Defa 20 Bin Doları Aşabilir: İşte 4 Nedeni

Bitcoin, son günlerdeki beklenmedik değer artışıyla yılın en yüksek değeri rekorunu kırmaya devam ediyor. Haliyle de insanların aklında "Bitcoin ne kadar yükselir?", "Bitcoin daha çıkar mı?", "Çıkarsa ne kadar çıkar?" gibi sorular var. En nihayetinde ülkemiz, dünyada kripto paralara en çok ilgi duyulan yerlerden bir tanesi.

2017 yılında Bitcoin fiyatları, bir balon oluşturarak 20 bin dolara yanaşmış, daha sonra da sert şekilde düşmüştü. Şimdi yeniden büyüme sürecine giren bu kriptopara, psikolojik bir bariyer olan 10 bin doları aşmış durumda. Uzmanlara göre bu noktada FOMO (fear of missing out, herkes kazanırken treni kaçırma korkusu) devreye giriyor ve fiyatlar kolayca yükselebiliyor. Bazı uzmanlar ise Bitcoin fiyatı ile FOMO'nun hiçbir alakasının olmadığını savunuyor. 2017 yılındaki artış balon oluştururken 2019 yılında ne değişti? Bunun dört temel sebebi var.

Sürücü Koltuğunda Kurumlar Var

2017'de kripto para piyasasına hücum eden, Bitcoin'den kazanç elde etmeyi isteyen bireysel yatırımcılar çoğunluktaydı. Bugün ise esas yatırım yapanlar kurumlar. Google verilerine göre bireysel yatırımcılar hala bu işin dışında oturuyor. Arama motorunda yapılan "bitcoin" aramalarının sayısı, 2017'deki sayının yalnızca %10'u kadar.

Diğer taraftan, kurumların Bitcoin için yaptığı yatırım miktarı her geçen gün gittikçe artıyor. Ayrıca BitMex'de görülen diğer işaretler, GBTC fiyatındaki artış ve Bitcoin hacmindeki rekor, "akıllı para" olarak adlandırılan yatırımların da Bitcoin'e döndüğünü gösteriyor.

Ağ Yapısı Oldukça Gelişti

Cointelegraph'ın daha önce belirttiği gibi, hashrate(madenleme hızı, algoritmanın gücü) tüm zamanların zirvesine, 65,000,000/s'nin üzerine çıktı. Bu kadar büyük bir güce ulaşmış bir sistemi etkileyebilmek için gerçekten çok büyük bir güç gerekiyor. Diğer temel verilere baktığımızda, günlük para transferi miktarı, blok boyutu gibi verilerin arttığını görüyoruz. Daha çok insan kripto paraya yöneliyor.

Ek olarak, kripto paralar için para transferi görece olarak düşük durumda. Bu da kripto paraların yayılmasını kolaylaştırıyor.

Bitcoin Ödül Yarılanmasına Hala 11 Ay Var

Bitcoin yarılanması bundan 11 ay sonra gerçekleşecek. Bu da ödülün 12,5 Bitcoin'den 6,25 Bitcoin'e düşeceği anlamına geliyor. Haliyle madenciler de başka paralar madenlemeye başlayacak. Bitcoin fiyatında artış bekleyen kişiler de yarılanma gerçekleşmeden önce üretime yükleniyorlar.

İşletme fakültelerinde Etkin Piyasa Hipotezi denen yapı, hem alıcı hem de satıcıların tüm bilgiye erişebildiğini varsayar. Bitcoin, yapısı itibariyle bu hipotezi gerçekleştirmeye daha yakındır. Haliyle de piyasa verlerine ve gelecekte gerçekleşecek olan değişim bilgilerine haiz olan kişiler, şimdiden alım gerçekleştiriyorlar. Uzun pozisyona geçen yatırımcıların portföyünde Bitcoin de yer alıyor. Bütün bu iktisadi mambo jamboyu hepimiz için anlaşılabilir kılayım: İleride fiyatın artmasını ve Bitcoin'in değerlenmesini bekliyorsanız neden şimdi almıyorsunuz ki? Yatırımcılar, biraz dada Bitcoin alıp kenara koyuyorlar.

Büyük Resme Bakmak Gerek (Büyük Resim Derken, Makroekonomi)

Bitcoin, uzun vadede tamamen ortadan kalkmadığı sürece değerlenecektir. Zira arzı, belli bir sayıdadır. Bir noktadan sonra BTC madenlenemeyecek. Normal paralar gittikçe artan miktarda basılmaya devam edecek. Arz ve talebin birleştiği yerde denge noktası vardır. Özünde fiyat/adet grafiğindeki iki çizginin kesişme noktasıdır. Arz sabitken talep (bu örnekte insan sayısı ve BTC yatırımları) artarsa, biricik talep çizgimiz sağa doğru kayacak, insanlar daha fazla para ödemeyi göze alacaktır. Bu da yeni denge fiyatını yukarı çekecektir. Bu bilgi cebimizde dursun, Bitcoin yatırımı yapmasanız bile genel kültür olarak kullanırız.

Genel olarak, başta ABD ve AB olmak üzere çeşitli ekonomik düzenleyiciler (serbest piyasa ekonomisinde devletler piyasaya karışmaz, düzenlemelerini yapar) faizleri düşük hale getirmek için uğraşıyorlar

Faiz düştüğü zaman insanlar paralarını başka yatırım araçlarına yönlendiriyor. Düşük faiz + daha çok para basılması, BTC'yi daha değerli ve nadir kılıyor. Haliyle insanlar bankalara ya da piyasaya yatırım yapmak yerine BTC alıp saklamayı tercih ediyor.

Bitcoin yapısal olarak hiçbir merkez bankasına bağlı değil, tamamen şeffaf ve arzı sabit. Bu da modern ekonomi için oldukça değişik bir yapı demek. Haliyle piyasa bu parayı nasıl değerlendireceğini tam olarak bilemiyor. Bu defa daha sağlam ilerleyen BTC, 20 bin doları rahatlıkla aşacak gibi gözüküyor.

Yine de hatırlatmakta fayda var, bu yazıdaki bilgiler genel analizlerin sonucudur, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.