Bit Milano Turizm Fuarında İzmir Tanıtımı Yapıldı

Fuara, İzmir'den İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası ve Konak Belediye'si katılım sağladı. Türkiye standında yer alan İzmir bölümünde, profesyonel ziyaretçilere İzmir'in turizm olanakları hakkında bilgi verildi

İzmir Kalkınma Ajansı Tanıtım ve Dış İlişkiler Birim Başkanı Nazlı Kayı "İzmir'i dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine anlattık. Bu sene fuarda İzmir'e yoğun bir ilgi vardı; bu, 2018 yılının iyi geçeceği yönünde sinyaller veriyor. Sektör açısından umut vadeden bir yıl olacağını düşünüyorum. Fuarlara katılım destinasyon pazarlamasının önemli araçlarından birisi. Paydaşlarımızla birlikte İzmir'in bütünsel tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Fuarlara katılım sağlamak da bu tanıtımın bir parçası; o yüzden sektörle birlikte turizm fuarlarına katılım sağlayıp İzmir'in tanıtımını yapmayı önemsiyoruz" dedi.

Bu yıl 79 farklı ülkeden 46.000 turizm sektörü, devlet ve uluslararası basın temsilcisinin birbirleriyle bağlantı sağlamak, anlaşma yapmak ve sektördeki gelişmeleri keşfetmek amacıyla katıldığı fuar bu sene 36. kez düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kartepe geneli sosyal tesis ve idari binaların tadilatı yapım işi ihalesi yapıldı. Katılımcılar tarafından ihaleye 5 teklif verildi.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Edüt Proje Müdürlüğü tarafından talep edilen Kartepe geneli sosyal tesis ve idari binaların tadilatı yapım işi ihalesi, Kartepe Belediyesi toplantı salonunda yapıldı.

TEKLİFLER VERİLDİ

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye 5(Beş) istekli teklif verdi. Yaklaşık maliyetin 3.009.136,04 TL olan ihaleye isteklilerden BKM Mimarlık İnşaat Sen. Tic. Ltd. Şti. 2.279.952,57 TL, Gelecek İnşaat Danışmanlık Mehmet Soner Gemici 3.400.014,87 TL, İsmail Karabayır 2.883.000,00 TL, MD Yapı Müh. İNE Mühendislik-Güngör İnce iş ortaklığı 2.530.013,46 TL ve ALSAN İnşaat. San. Tic. Ltd. Şti. 2.688.418,41 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.