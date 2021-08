Bisikletiyle dünya turuna çıkan Arjantinli öğretmen çift, Karapınar'a geldi

Arjantinli öğretmen çift bisikletleri ile çıktıkları dünya turunda Karapınar'a ulaştılar.

Lucia Lopez Beneitez ve Alfonso Javier Sisamon çifti, 2 yıl önce başladıkları dünya turunda bugüne kadar 15 ülke gezip, Türkiye'ye geldi.

Beneitez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 aydır Türkiye'de olduklarını belirterek söyledi.

Bu süre zarfında; İstanbul Çanakkale, İzmir, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya'yı gezdiklerini belirten Beneitez, Kapadokya ve Samsun'un ardından Bulgaristan'a ulaşmayı istediklerini söyledi.

Beneitez, hedefleri doğrultusunda 2 yıl önce Norveç'ten yola revan olduklarını ifade ederek, "15 ülkeyi gezip 20 bin kilometre pedal çevirdik .Ülkeler arası kültürleri öğreniyoruz. Çok farklı doğal güzellikler ile karşılaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde bizleri iyi karşıladılar. Özellikle Türkler çok cana yakın ve yardımsever." diye konuştu.

Lopez ise bisiklet ile gezmenin özgürlüğü hatırlattığını ifade ederek, "Her zaman harika bir macera yaşamanın hayalini kurduk. Tek bir hayatımızın olduğunun farkındayız ve bu hayalimizi gerçekleştirmeden bitmesini istemeyiz. Gezmek ve insanları tanımak hayalimizdi. Her ülkeden arkadaşlarımız var. Şu an çok mutluyuz. Gezmeyi ne zaman bitireceğimizi bilmiyoruz. Büyük keyif alıyoruz. Ülkeler gezip insanları tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli çift, Karapınar'ın doğal ve tarihi güzelliklerini gezdikten sonra ilçeden ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz