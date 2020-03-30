"Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› "Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti - Haber
Mustafa Kalecik, Kırklareli, Kalecik, Yaşam

"Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iş adamı Mustafa Kalecik, kurduğu lazer kesim merkezinde çocuklar için ahşap oyuncak üretmeye başladı.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:33

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iş adamı Mustafa Kalecik, kurduğu lazer kesim merkezinde çocuklar için ahşap oyuncak üretmeye başladı. Piyasanın 10'da biri fiyatına oyuncakları satan Kalecik, "Oyuncaklar hem ahşap hem de çocukların kendi el becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için yaptığı "Evde kal" çağrısına bir destek de Lüleburgazlı iş insanı Mustafa Kalecik'ten geldi. Kurduğu Melis Lazer Kesim ve Kazıma Merkezi'nde bir süredir ahşap hediyelik eşyalar üreten Kalecik, çocukları hem daha sağlıklı oyuncaklarla oynamaya hem de kendi birleştirecekleri oyuncaklarla evlerinde daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için ahşap oyuncaklar üretmeye başladı. İlk etapta ev eşyalarının birebir aynısının minyatür boyutlarından oyuncaklar üreten Kalecik'in bir sonraki hedefi ise oyuncakları içine yerleştireceği büyük bir ev maketi. Kalecik, ortaya koyduğu fikri İHA muhabirine anlattı.

"Plastikler tehlikeli boyut almaya başladı"

Kalecik, son yıllarda oyuncak sektöründe kullanılan plastik ürünlerle çocukların sağlığının ciddi bir şekilde tehdit edilmeye başlandığını söyleyerek, "Oyuncak sektöründe o kadar çok plastik kullanılıyor ki plastikler artık çocukların sağlığı için çok tehlikeli boyut almaya başladı. Bizim yaptığımız ürünler tamamen ahşap ürünler. Ürünlerimiz sadece ahşapların birleştirilmesiyle yapılan oyuncaklar" diye konuştu.

"Sürpriz yumurta gibi"

Oyuncakların sürpriz yumurtalardaki gibi demonte şeklinde üretildiğini kaydeden Kalecik, "Bunun güzel yanı da şu; oyuncakları demonte şeklinde veriyoruz. Çocuklar istedikleri gibi bunu alıp kendileri birleştiriyorlar. Yanlarına alacakları boyalarla da istedikleri şekilde boyayabiliyorlar. Biraz kendi hayal güçlerine bırakıyoruz" dedi.

"Kendi yaptıkları oyuncak daha farklı olacak"

Kalecik, günümüzde birçok oyuncağın hazır olduğu için çocukların oyuncaklardan hemen sıkıldığını söyleyerek, "Günümüzde her şey hazır hale geldi. Çocuklar da bu nedenle hazır oyuncakları alıp 5 dakika oynadıktan sonra sıkılıyor. Ama kendi yaptığı oyuncak daha farklı olacak. Daha çok vakit ayıracak. Oyuncaklar hem plastik değil hem de çocukların kendi el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Benim 6 yaşında kızım var. Yaptığım oyuncakların bir kısmını eve götürdüm beraber yapmak için. Ancak hiçbirini bırakmadı. O yüzden tekrar yapmak zorunda kaldım. Kızım 3-4 gündür bunlarla oynuyor" ifadelerini kullandı.

Maliyeti çok düşük

Oyuncakların en büyük parçasının maliyetinin 5 TL olduğunu kaydeden Kalecik, ürünlerinin piyasadaki muadillerinin neredeyse 10'da biri fiyatına satıldığını söyledi. Hem düşük maliyetli hem de kullanışlı oyuncaklar üreten Kalecik, "Önümüzdeki günlerde bu oyuncakların içine yerleştirileceği evi de yapacağız. Hem daha maliyetli olacak hem de el becerilerini geliştirecek. Şurada gördüğünüz en büyük parçanın maliyeti sadece 5 TL. Şu an baktığınız zaman oyuncaklara çok ciddi rakamlar harcanıyor. Buradaki 30-40 parça oyuncağın hepsini 120 TL'ye temin edebilirsiniz. Bugün sadece mutfak tezgahının oyuncağını almaya kalksanız 20-30 TL fiyat biçiliyor. Sayı kişinin talebine göre. İnsanlar istedikleri malzemeleri istedikleri kadar alabilirler. Özel talep olursa yardımcı olurum" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi Haber
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Haber
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haber
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Akgül Demet Şener Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Pazar Açıklama
Şu an buradasınız: "Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:23:10. #1.14#
title