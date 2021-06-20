Başkan Altay: "Birlik beraberlik içinde şehrimizi huzurla yönetiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerdeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen "Konya Buluşması" programları kapsamında Çumra muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerdeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen "Konya Buluşması" programları kapsamında Çumra muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerin mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirdiği "Konya Buluşması", Çumra muhtarlarının katılımıyla devam etti. Çumralı muhtarlarla Konya Panorama Müzesi'nde bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Buluşması" programlarında amaçlarının kaynaşma olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Konya'ya hep birlikte hizmet ediyoruz. Çumra'da Halit Başkanımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Acısı hep içimizde. Yeni başkanımız Recep Candan ile de birlikte koordinasyon içinde çalışıyoruz. İnşallah Çatalhöyük Müzesi için önemli bir yatırım yapıyoruz. O bölgeye yaklaşık 36 milyon liralık bir tesis yapıyoruz" diye konuştu.

Çumra'da en önemli gündemin tarımsal sulama meselesi olduğunu bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, "İnşallah 2023'e kadar KOP'tan bir miktar su verelim istiyoruz. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve bizler gayret içindeyiz. İnşallah Konya'nın yarınları çok daha güzel olacak. Birlik beraberlik içerisinde bu şehri huzurla yönetiyoruz. İnanın, bu Konya'nın bir bereketi, Konya'nın bir güzelliği. Bu şehirde Hz. Mevlana'dan kaynaklanan bir sakinlik, bir huzur, bir barış ve kardeşlik var. Sizler de bunun sürdürülmesinde çok ciddi çaba sarf ediyorsunuz. Hepinize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çumra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Duru da düzenlenen gezi programı nedeniyle Başkan Altay'a teşekkürlerini iletti. Programa; Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar derneği Başkanı Hacı Ali Eken, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir de katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi, belirlenen planlama doğrultusunda 28 ilçedeki muhtarlara şehir merkezinde programlar düzenliyor. Merkezdeki muhtarlar ise Beyşehir ve Akşehir ilçelerini ziyaret edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı