Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin... - Haberler
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Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin...

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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