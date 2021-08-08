BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
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BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da hobi olarak odun birleştirme (tarsi) sanatına başlayan öğretmen Kutlay Karahan (50), hiç boya kullanmadan, dünyanın 10 ayrı yerinden getirdiği renkli odun parçalarını birleştirerek sanat eserine dönüştürüyor.

MANİSA'da hobi olarak odun birleştirme (tarsi) sanatına başlayan öğretmen Kutlay Karahan (50), hiç boya kullanmadan, dünyanın 10 ayrı yerinden getirdiği renkli odun parçalarını birleştirerek sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığı tabloları ilgi gören Karahan, eserlerini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sergiliyor.

Akhisar ilçesi Medar Mahallesi'nde yaşayan 25 yıllık teknoloji ve tasarım öğretmeni Kutlay Karahan, stresten kurtulmak için kendine hobi alanı oluşturdu. Ahşap oymacılığına başlayan Karahan bundan 5 yıl önce, Anadolu'da en son Mimar Sinan'ın kullandığı ve unutulmaya yüz tutmuş odun birleştirme (tarsi) sanatıyla tanıştı. Karahan, bir süre sonra evinin bahçesine atölye kurdu. Özellikle Afrika olmak üzere, dünyanın 10 ayrı yerinden renkli odun getiren Karahan, birleştirdiği odun parçalarıyla dekoratif objeler ve süs eşyaları yapıyor. Yunus Emre, Ömer Hayyam, Hz. Hamza, Şems gibi çok sayıda tablo yapan Karahan, ünlü tasavvuf alimlerini dekoratif ürünlerinde yaşatıyor. Yaptığı tabloları büyük ilgi gören Karahan, eserlerini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sergiliyor.

'TÜRKLERİN UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ TARSİ SANATI'

Öğretmenliğinin yanı sıra ahşaba sürekli bir ilgisinin olmasının da hobisine katkı sağladığını belirten Kutlay Karahan, 'Ahşaba doğal bir ilgim vardı. Bir şeyleri sürekli kesiyordum, oyup tekrar birleştiriyordum. Daha sonra Avrupa'da benzerinin yapıldığını öğrendim. Araştırdım, İran'ın özellikle kuzeyinde Türkmenlerin yaptığını öğrendim. İşin içine girince, sanat tarihi profesörleriyle görüştüm. Benim yaptığım odun birleştirmenin aslında Türklerin unutulmaya yüz tutmuş tarsi sanatı olduğunu öğrendim. Bu nedenle genel olarak hem kendi motiflerimi çalışmaya başladım hem de geçmişten kişileri figürlemeye çalıştım. Yunus Emre, Ömer Hayyam, Hz. Hamza, Şems'i çalıştım. Çalışmalarımda özellikle egzotik ağaçlar tercih ediyorum. Genellikle Afrika olmak üzere dünyanın 10 ayrı noktasından odun kullanıyorum. Eserlerimde tik, kestane, ayous, paduk, huş, akçaağaç, zebrana, zeytin ağacı, maun ağacı, paduk, ladin, gül, dut, gürgen, Amerikan kiraz, ceviz ağacı kullanıyorum diye konuştu.

EMEKLİLİKTEN SONRA MESLEĞİ OLACAK

Şu an hobi olarak yaptığı odun birleştirme sanatını emekliliğinin ardından meslek olarak sürdüreceğini dile getiren Karahan, 'Emekliliğime az kaldı. Hobim öğretmenlikten sonra da devam edecek. Benim amacım o zaten. Çalışmamı tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gidip elimdeki belgeleri sunacağım. Amacım insanlara öğreterek, ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak. Eserlerim kesinlikle bana ek gelir sağlamıyor. Bu sanatın, Mimar Sinan'dan sonra Anadolu'da benim yapıyor olmam bana ayrı bir haz veriyor. Ben bu sanatın devlet yetkililerimiz tarafından tanınmasını ve yaygınlaştırılmasını istiyorum 'dedi.

BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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