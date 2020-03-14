Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler
Yıldızeli, Çınar, Sivas, Yaşam

Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan Samet Çınar, doktorun verdiği tedaviyi abartınca saman balyaları ile yaptığı bilek güçlendirme çalışmaları ona bir çok madalya kazandırdı, şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

14.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:27
Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan Samet Çınar, doktorun verdiği tedaviyi abartınca saman balyaları ile yaptığı bilek güçlendirme çalışmaları ona bir çok madalya kazandırdı, şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.


Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan 14 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Samet Çınar, başarı hikayesi ve azmiyle dikkat çekti. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası sağ kolunda hasar oluşan sporcu, doktorunun önerisiyle bileğini güçlendirmek için ailesine ait çiftlikte çalışmaya başladı. Doktorun verdiği tedaviyi biraz abartan genç, kısa sürede çevresinde bileği bükülemeyen birisi haline geldi. Beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen Çınar, Sivas'ta düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına sokuldu. Burada birincilik elde ederek ilk madalyasını kazandı. Nevşehir'de düzenlenen bölge şampiyonasında da birincilik elde eden Çınar, Sivas'ı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Türkiye Şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek Çınar, ailesine ait çiftlikte saman balyası taşıyarak ve çiftlikte antrenman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.


Öğretmeni ona güveniyor


Yavu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cemal Uysal, öğrencisine güvendiğini belirterek, "Bilek güreşi müsabakaları için burada öğrenci seçimi yaparken Samet'i fark ettik. Öncelikle arkadaşları ile bilek güreşi müsabakaları yaptırdık. Çok güçlü olduğunu fark ettik. Daha sonra il şampiyonasına götürdük. Sivas'ta düzenlenen turnuva da Samet, bütün rakiplerine maç kaybetmeden kazanarak birinci oldu. Daha sonra Sivas ilini temsil etmek için Nevşehir'de yapılan grup maçlarına katıldık. 11 ilin katılımıyla gerçekleşen grup maçlarında da bütün rakiplerini yenerek orada da birinci oldu. Şimdide Balıkesir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına götüreceğiz. İnanıyorum ki orada da güzel bir derece alacağız "dedi.


Saman balyaları ile şampiyonluğa hazırlanıyor


Şampiyonaya köyünde ve ailesine ait çiftlikte yaptığı antrenmanlarla hazırlandığını belirten Samet Çınar, "Ben küçükken kolumdan bir kaza geçirdim. Doktor bana kolumdaki hücrelerin zarar gördüğünü ve bu hücreleri çalıştırmam gerektiğini söyledi. Bizimde çiftliğimiz vardı. Çiftliğimizde saman balyası attım, tuğla çektim. Daha sonra doğada koştum. Okulda bilek güreşi yaptığımda herkesi yeniyordum. Azimli bir şekilde. Sonra hocam beni keşfetti. Turnuvalara katıldım. Orada dereceye girdim. Daha sonra il birincisi oldum. Türkiye şampiyonası için çalışıyorum. Orada birinci olmayı hedefliyorum. Ülkeme en iyi dereceleri getirmek için azimli bir şekilde çalışıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 11:53:01. #1.14#