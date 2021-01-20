Biraderim için sözleri nedir? Ben Fero biraderim için sözleri nelerdir? Biraderim için şarkı sözleri!
Ben Fero'nun izlenme rekoru kıran Biraderim için şarkı sözleri nedir? Ben Fero biraderim için sözler nelerdir? Biraderim için şarkı sözleri! dinleyenlerin en çok sorduğu sorudur.
Ben Fero'nun 2019 yılında çıkardığı ve sadece Youtube'da 54 milyon izlenme alan Biraderim için şarkısı günümüzde hala çok dinlenmekte. Şarkıların çıkış tarihi üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen günümüzde en çok dinlenen şarkılar arasında. Özellikle şarkıların hece hece söylenmesi, Ben Fero biraderim için şarkı sözleri nelerdir? sorusunu sorduruyor. Biraderim için şarkı sözlerinin tamamını görmek isteyenler için derledik. Biraderim için şarkı sözleri nedir? tüm sözleriyle sizlerle!
BİRADERİM İÇİN SÖZLERİ NEDİR? BEN FERO BİRADERİM İÇİN SÖZLERİ!
Kaydı Berkcan Güvene ait Biraderim için şarkı sözleri sizlerle.
Katlanarak her an katlanarak
From zero Fero hero bro şakgadanak
Before trap vakit geçerdi hep sallanarak(TRAP)
Geriye dön bak deme lan bakamam (LET'S GO)
Rakama değil lan adama feat ver, Fero da girince yanıyo beatler
Beni de bi ince seviyo kitlem, darlama buradan bi siktir git len
Basını tizini midini bilmem, heceler geçerim alayı dinler
Hedefi seçerim elimde pimler, bigünde çıkarım bi ömür inmem
İvmem yükselir inmem
Şarkılarım fıtık gibi kulaklarda nüksedip inler
Piller bitmedi birden (YOK YOK)
Trenime bin n*gga korkma demirden
Biladerim için (Biladerim)
Zencilerim için (Zencilerim İçin)
Kardeşler için (Kardeş Kardeş)
Abiler İçin (Abiler İçin)
Değil şöhret para için
Hiphop kardeşlerim için
Bu rap biladerim için
Trap zencilerin işi
Kardeş abi bilader ve zenciler için,rakip olarak bul dengine bişey
Sende biliyosun bizi kaslar o biçim nigga bende trap müzik hastalık işi
Hastalık işi, hastalık işi heves ilgi değil bu bi hastalık işi
Anam babam için ve de hatunum için, yapıyorum bu işi biladerim için
Biladerim için tabi semtim rich (RICH) pes edersem piçim hani piç piç piç (PİÇ)
Hem sert hem funny sen dert ben money beş vermem hadi siktir git (GİT)
Lirikaliteymiş yemişim ulan (HAH) aşık Fero değil Feron*gga lan (LAN)
Anlamaz inceyi dilimi falan boynumda yılan n*gga badiye devam (BAS)
Lamborginhi Gucci my man Keişan (BRO) Kim O' da o Ronaldinho ben Neymar (GOL)
Yarım gibi çıkıyorum sendeyim ha (TRAP HOUSE) Henny Henny Hennessy kafam leyla (KIYAK)
Biladere demem hiç gelmiyim ya (YA) çarpanın haline ben diyim vah
(VAH) (VAH) (VAH) (VAH)
Eyvah eyvah hey maşallah, Kei neşe verdi inan bana valla
Okuldaki hocalarım etti illallah, şimdi gurur duyuyolar alayına yallah
İkinci bi Fero zor hadi inşallah, mahalleyi temsil edeceğim evelallah
Seviyorum bu müziği yukarıda Allah, orman kanunları bilader eyvallah
Biladerim için (Biladerim)
Zencilerim için (Zencilerim İçin)
Kardeşler için (Kardeş Kardeş)
Abiler İçin (Abiler İçin)
Değil şöhret para için
Hiphop kardeşlerim için
Bu rap biladerim için
Trap zencilerin işi
Kardeş abi bilader ve zenciler için, rakip olarak bul dengine bişey
Sende biliyosun bizi kaslar o biçim nigga bende trap müzik hastalık işi
Hastalık işi, hastalık işi heves ilgi değil bu bi hastalık işi
Anam babam için ve de hatunum için, yapıyorum bu işi biladerim için
Semtimiz için, kentimiz için
Dinleyen için ve sevenlerim için
Ormanım için, ortamım için
Yapıyorum bu işi biladerim için
Yapıyorum bu işi biladerim için, yapıyorum bu işi biladerim için
Yapıyorum bu işi biladerim için nigga yapıyorum bu işi biladerim için