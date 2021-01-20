Biraderim için sözleri nedir? Ben Fero biraderim için sözleri nelerdir? Biraderim için şarkı sözleri!

Ben Fero'nun izlenme rekoru kıran Biraderim için şarkı sözleri nedir? Ben Fero biraderim için sözler nelerdir? Biraderim için şarkı sözleri! dinleyenlerin en çok sorduğu sorudur.

Ben Fero'nun 2019 yılında çıkardığı ve sadece Youtube'da 54 milyon izlenme alan Biraderim için şarkısı günümüzde hala çok dinlenmekte. Şarkıların çıkış tarihi üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen günümüzde en çok dinlenen şarkılar arasında. Özellikle şarkıların hece hece söylenmesi, Ben Fero biraderim için şarkı sözleri nelerdir? sorusunu sorduruyor. Biraderim için şarkı sözlerinin tamamını görmek isteyenler için derledik. Biraderim için şarkı sözleri nedir? tüm sözleriyle sizlerle!

BİRADERİM İÇİN SÖZLERİ NEDİR? BEN FERO BİRADERİM İÇİN SÖZLERİ!

Kaydı Berkcan Güvene ait Biraderim için şarkı sözleri sizlerle.

Katlanarak her an katlanarak

From zero Fero hero bro şakgadanak

Before trap vakit geçerdi hep sallanarak(TRAP)

Geriye dön bak deme lan bakamam (LET'S GO)

Rakama değil lan adama feat ver, Fero da girince yanıyo beatler

Beni de bi ince seviyo kitlem, darlama buradan bi siktir git len

Basını tizini midini bilmem, heceler geçerim alayı dinler

Hedefi seçerim elimde pimler, bigünde çıkarım bi ömür inmem

İvmem yükselir inmem

Şarkılarım fıtık gibi kulaklarda nüksedip inler

Piller bitmedi birden (YOK YOK)

Trenime bin n*gga korkma demirden

Biladerim için (Biladerim)

Zencilerim için (Zencilerim İçin)

Kardeşler için (Kardeş Kardeş)

Abiler İçin (Abiler İçin)

Değil şöhret para için

Hiphop kardeşlerim için

Bu rap biladerim için

Trap zencilerin işi

Kardeş abi bilader ve zenciler için,rakip olarak bul dengine bişey

Sende biliyosun bizi kaslar o biçim nigga bende trap müzik hastalık işi

Hastalık işi, hastalık işi heves ilgi değil bu bi hastalık işi

Anam babam için ve de hatunum için, yapıyorum bu işi biladerim için

Biladerim için tabi semtim rich (RICH) pes edersem piçim hani piç piç piç (PİÇ)

Hem sert hem funny sen dert ben money beş vermem hadi siktir git (GİT)

Lirikaliteymiş yemişim ulan (HAH) aşık Fero değil Feron*gga lan (LAN)

Anlamaz inceyi dilimi falan boynumda yılan n*gga badiye devam (BAS)

Lamborginhi Gucci my man Keişan (BRO) Kim O' da o Ronaldinho ben Neymar (GOL)

Yarım gibi çıkıyorum sendeyim ha (TRAP HOUSE) Henny Henny Hennessy kafam leyla (KIYAK)

Biladere demem hiç gelmiyim ya (YA) çarpanın haline ben diyim vah

(VAH) (VAH) (VAH) (VAH)

Eyvah eyvah hey maşallah, Kei neşe verdi inan bana valla

Okuldaki hocalarım etti illallah, şimdi gurur duyuyolar alayına yallah

İkinci bi Fero zor hadi inşallah, mahalleyi temsil edeceğim evelallah

Seviyorum bu müziği yukarıda Allah, orman kanunları bilader eyvallah

Biladerim için (Biladerim)

Zencilerim için (Zencilerim İçin)

Kardeşler için (Kardeş Kardeş)

Abiler İçin (Abiler İçin)

Değil şöhret para için

Hiphop kardeşlerim için

Bu rap biladerim için

Trap zencilerin işi

Kardeş abi bilader ve zenciler için, rakip olarak bul dengine bişey

Sende biliyosun bizi kaslar o biçim nigga bende trap müzik hastalık işi

Hastalık işi, hastalık işi heves ilgi değil bu bi hastalık işi

Anam babam için ve de hatunum için, yapıyorum bu işi biladerim için

Semtimiz için, kentimiz için

Dinleyen için ve sevenlerim için

Ormanım için, ortamım için

Yapıyorum bu işi biladerim için

Yapıyorum bu işi biladerim için, yapıyorum bu işi biladerim için

Yapıyorum bu işi biladerim için nigga yapıyorum bu işi biladerim için