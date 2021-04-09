Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Bölüm ölenlerin ruhuna adandı

Aralarında Sedat Peker'in de bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yer: İstanbul! "Kimse benimle ilgilenmiyor" diyerek kendisini 5. kattan aşağı bıraktı

Salgınla ilgili doğru bilinen bir yanlış daha çöktü! Bulaşma riski meğer çok düşükmüş

Dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölümü yıllar önce evlerinin banyo küvetinde öldürülen 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandı.

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, başrollerinde de Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi dün akşam 2. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümdeki küvet katliamı ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

3 ÇOCUK VE ANNE VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kanlı Noel katliamı işleniyor. 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan saldırılarda, Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan vahşice öldürülmüştü. Küvette çekilen fotoğraf, "kanlı noel" olarak anılan katliamın simgelerinden biri olarak kabul edildi. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

YENİ BÖLÜM ONLARA ADANDI

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2. bölümün, evlerinin banyo küvetinde ölü olarak bulunan 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandığını açıklandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir. Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar.