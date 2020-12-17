Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 17 Aralık 2020 yayınlanan bölümünde Yılmaz'ın öleceği iddia edildi. Her Perşembe ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 17 Aralık 2020 yayınlanan bölümünde Yılmaz'ın öleceği iddia edildi. Her Perşembe ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Uğur Güneş'in geçen hafta Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ettiği iddia edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova her perşembe ATV'de yayınlanıyor. Dizide karakterlerden biri olan Yılmaz ve Züleyha herkesi arkasında bırakarak öfke ve hayal kırıklığı ile yola çıkıyor. Uğur Güneş'in veda haberi sonrası yeni bölümde kaza sahnesi sonrası Yılmaz'ın öleceği belirtildi. Dizinin bu akşamki bölümünde Yılmaz ve Züleyha mutludur fakat Yılmaz ve Züleyha'nın bindiği araba uçuruma yuvarlanınca oyuncuların dizideki akıbeti merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ın öldüğü iddia ediliyor. Fakat bu akşam yayınlanacak olan bölümde Yılmaz ve Züleyha Çukurova'dan kaçarken bindikleri araba ile uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Arabanın uçurumdan yuvarlanması sonucu Züleyha'nın kurtulacağı Yılmaz'ın öleceği iddia edildi.

UĞUR GÜNEŞ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, projedeki çekimlerini tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Dürüst bir vedayı ve kızın Leyla'yı haketmiyorsun..."

Yaman konağında herkes derin bir uykuda! Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir. Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır. Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?