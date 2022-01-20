Bir Zamanlar Çukurova Saniye ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Selin Yeninci diziden mi ayrılıyor, neden çıkıyor? Saniye öldü mü, iyileşecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler Gülten ve Saniye ölecek mi merak etti. Fragmanda Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Saniye ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Saniye öldü mü, iyileşecek mi? Saniye diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Saniye diziden ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova bugün yayınlanacak olan yeni bölümde Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Dizinin 4. fragmanını izleyen izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova Saniye ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Saniye öldü mü, iyileşecek mi? merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Saniye karakterini kim canlandırıyor, gerçek adı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE ÖLECEK Mİ? SANİYE DİZİDEN Mİ ÇIKIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölüm 4. fragmanında Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Yaşanan kaza sonrasında beğenilen oyuncu Saniye (Selin Yeninci) diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bir Zamanlar Çukurova Saniye ölecek mi, diziden mi çıkacak, neler olacağını bugün yeni bölümde izleyeceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova Saniye karakterini "Selin Yeninci" canlandırmaktadır.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

Haberler.com - Gündem