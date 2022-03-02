Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi - Haberler

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Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde olay çıktı. Dizinin başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yaşanan anlaşmazlık sonucu boğaz boğaza geldiği ileri sürüldü.

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve Altan Gördüm'ün başrolünü paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova setinde ortalık karıştı.

BAŞROL OYUNCULARI KAVGAYA TUTUŞTU

Sektöre dair verdiği haberlerle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş, çekim esnasında başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un bir anlaşmazlık yaşandığı hatta tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ileri sürdü. Instagram hesabından tartışmanın detaylarını anlatan Altuntaş, "Diziye bu sezon Hakan Gümüşoğlu rolüyle katılan İbrahim Çelikkol'un sık sık seti bekletmesi uzun süredir ekipte gerginliğe neden oluyordu. Son olarak dizinin ana karakterlerinden Furkan Palalı duruma isyan etti" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi

"BOĞAZ BOĞAZA GELDİLER"

Tarafların sinirlenmesiyle ortalığın karıştığını belirten Altuntaş, sözlerine şöyle devam etti: "Çıkan gerginlik sonrası iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü ve boğaz boğaza geldi. Araya girenler kavganın büyümesini engelledi. Furkan Palalı seti bırakıp ilk uçakla İstanbul'a geldi ve yapımcıya Çelikkol'u şikayet etti. Yapımcı uzun uğraşlar sonucu tarafları uzlaştırdı."

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol, sette boğaz boğaza geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Atv, Magazin, Haberler

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