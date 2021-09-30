Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hakan karakterini kim canlandırıyor? İbrahim Çelikkol nereli, kaç yaşında?

İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova dizisi karakterlerinin gerçek isimlerini merak ediyor. Bu isimlerden birisi de Hakan karakteridir. Peki Bir Zamanlar Çukurova Hakan kimdir, nereli? Hakan karakterini kim canlandırıyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN KİMDİR?

İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu)

Hakan Gümüşoğlu gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli. İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersine tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş adamı. Hakan'a göre insan gerektiğinde zekayla, inatla, azimle savaşmalıdır. Hakan savaştan dönmez, kenara çekilmez ve amaca giden yolda hiçbir engeli kabul etmez. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

Hilal Altınbilek (Züleyha) Kimdir?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Kerem Alışık (Ali Rahmet Fekeli) Kimdir?

Adana'nın yerlilerinden. Demir'in babası Adnan Yaman'ın katili. Fekeli ile Adnan Yaman vaktiyle çok iyi arkadaştırlar. Yirmi yıl önce Adnan bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına satın alır. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bu meseleyi tartışırlarken karşılıklı silahlarını çekerler, çıkan çatışmada Fekeli Adnan'ı öldürür, tutuklanır ve yirmi yıl hapse mahkum olur. Hapiste Fekeli'yle Yılmaz'ın yolları kesişir. Yılmaz hikayesini anlattığında Fekeli düşmanlarının ortak olduğunu anlar ve aradığı sağ kolu bulmakla kalmaz, bir de oğul sahibi olmuş olur. Yılmaz'a babalık eder, yol gösterir. Genel afla hapisten çıktıktan sonra ortak düşmanları Yamanlara karşı birlikte mücadele etmeye başlarlar.

Nazan Kesal (Sevda Çağlayan) Kimdir?

Sevda Çağlayan, bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle akıllarda yer etmiş, unutulmaz bir yıldız… İstanbul'da başlayan sahne hayatına, imkansız bir aşk uğruna veda etmiş. Sevdası kaderi olmuş, Adnan Yaman'la yaşadığı aşk için, sahip olduklarından vazgeçmiş bir kadın. Sevda ikinci kadın olmanın acısını hiç atamamış içinden. Demir'in Sevda'nın hayatına girmesi; Çukurova'ya yeni bir ses getirecek. Hem Sevda'nın kaderi hem de konaktaki tüm dengeler değişecek. Sevda Çağlayan; Çukurova'da yeni bir hayat kurabilecek, kaderini baştan yazabilecek mi?

Furkan Palalı (Fikret Fekeli) Kimdir?

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?

Hande Soral (Ümit) Kimdir?

Ümit, genç ve güzel bir doktor. Ankara Üniversitesi'nde tıp okumuş. Bir dönem de Almanya'da ihtisas yapmış. Çok genç yaşta başhekimlik makamına gelmesinin nedeni de mesleğine olan tutkusu ve azmi. Ümit; Çukurova için yepyeni ve alışılmadık bir karakter olacak. Çünkü Çukurova'nın kurallarına göre değil kendi kurallarına göre oynayacak. Her zaman hırslı ve azimli olan Ümit, henüz kimsenin bilmediği aile bağlarıyla da zamanla Çukurova'da dengeleri alt üst edecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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