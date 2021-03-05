Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm izle, son (86) bölüm full izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 86. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 86. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 86. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir! O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur.

Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 86. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 86. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 84. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır! Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.

Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır. Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!

Müjgan ve Fikret'i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli'nin korkuları Fikret'i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.

Ümit'in oturduğu evde kalan eşyalarını almak üzere kapıya kadar giden Sevda, kapıda Demir'in otomobilini görüp şaşıracaktır. Ama asıl şaşkınlığını, komşu kadının Hünkar'ın cenaze günü kapıdan çıkan birinin gördüğünü anlatması ile yaşayacaktır.

Sevda öğrendiklerinin şoku ile kapıyı çalmadan geri dönecektir. İçeride ise Ümit ve Demir, Demir'in hediyesi için kutlama yapıyordur. Artık iki taraf için de durum zorlaşmıştır. Ümit, bir oyunun içinde aşık olmuş, Demir ise Züleyha'dan vazgeçmem derken, kendini yeni bir aşk içinde bulmuştur. Olaylar şimdi gittikçe daha fazla karışacaktır.

Tüm şehir, Demir'in Behice'yi öldürmeye kalktığını konuşurken, Züleyha da delil toplamaya devam edecektir. İstanbullu komiser, Hünkar'ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice'nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana'ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha'ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir.