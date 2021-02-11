Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 83. son bölümde ne oldu? Konusu ne?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 83. bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümün ardından 84. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Öldürecek miyiz adamı?''

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

ZÜLEYHA VE DEMİR AİLE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, ÜMİT NE YAPACAK?

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA DA YİNE BEHİCE GİRECEK!

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNUYOR MU?

Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Demir mektubun peşinde

ZÜLEYHA ADANA'NIN GÖZBEBEĞİ AMA YA DEMİR'İN?

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!

MÜJGAN YİNE BEHİCE'NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

ŞERMİN, YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir. 40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!