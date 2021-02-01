Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 81. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti! 28 Ocak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm izle

Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 82. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 81. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 81. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik! Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!

Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!

Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!

Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.

Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken, Demir ona büyük bir iyilik yapacaktır. Şehrin başhekimine destek olmanın görevi olduğunu söylese de bu Ümit ile yakınlaşması için bir fırsattır. Fikret ve Ümit ise Demir'in bu jestini birlikte kutlayacak kadar planlarına sadıktırlar. İkisi, çok uzun zamandır bekledikleri bir döneme girmenin sevinci içindedir. Fikret, düğün telaşının arasında planlarının ikinci kısmını hayata geçirmiştir ve şimdi olayların gelişmesini bekleyeceklerdir.

Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova'da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları kimdir?

Hünkar Yaman – Vahide Perçin

Demir Yaman – Murat Ünalmış

Yılmaz Akkaya – Uğur Güneş

Züleyha – Hilal Altınbilek

Ali Rahmet Fekeli – Kerem Alışık

Gaffur – Bülent Polat

Müjgan Hekimoğlu – Melike İpek Yalova

Haminne – Serpil Tamur

Saniye – Selin Yeninci

Çetin – Aras Şenol

Fikret Fekeli – Furkan Palalı

Sevda Çağlayan – Nazan Kesal