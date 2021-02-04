"Bir Silersin Milyon Yazarız" olayı nedir? Devlet Bahçeli Twitter'da ne yazdı? Bir Silersin Milyon Yazarız paylaşımlarının sebebi nedir?

Twitter'da son saatlerde #birsilersinmilyonyazarız hashtag / etiketleriyle paylaşım yapılmaktadır. Bunun sebebi kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. Peki, "Bir Silersin Milyon Yazarız" olayı nedir? Devlet Bahçeli Twitter'da ne yazdı? Bir Silersin Milyon Yazarız paylaşımlarının sebebi nedir? Devlet Bahçeli'nin Twitter'la olayı nedir?

Sosyal medyaya, özellikle de Twitter'a son saatlerde "Bir Silersin Milyon Yazarız" hashtag/ etiketi damga vurdu! Devlet Bahçeli tweet atmasıyla #birsilersinmilyonyazarız paylaşımlarını başlattı! Twitter'ın Devlet Bahçeli'nin hesabına kısıtlama getirmesi ve tweetini silmesi,"Bir Silersin Milyon Yazarız" olayı nedir? Devlet Bahçeli Twitter'da ne yazdı? Bir Silersin Milyon Yazarız paylaşımlarının sebebi nedir? sorularını gündeme getirdi!

BİR SİLERSİN MİLYON YAZARIZ OLAYI NEDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'da yaptığı Boğaziçi Üniversitesi eylemleri hakkındaki tepki paylaşımı eleştirilere maruz kaldı. Bunun üzerine Twitter, Bahçeli'nin paylaşımına kısıtlama getirdi ve tweetini sildi. Bunun üzerine kullanıcılar Devlet Bahçeli ne tweet atmıştı merak etti!

Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik gerçekleşen protestolara dair Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Twtitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle alakalı yaptığı paylaşımlara kısıtlama getirdi. Twitter'ın bu kısıtlama kararın ve tweet silmesinin ardından Bahçeli, ''Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın'' dedi. Twitter'ın bu sansürüne yalnız Devlet Bahçeli değil birçok Twitter kullanıcısı da tepki gösterdi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı #BirSilersinMilyonYazarız hastag'iyle Twitter'ın kararına tepki gösterdi. Kullanılan hashtag kısa sürede Trend Topic oldu.

DEVLET BAHÇELİ NE TWEET ATMIŞTI?

MHP Genel Başkanı'nın tepki gören tweetleri şu şekilde :

"Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır."

"Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur. Kaynak: Bir silersin milyon yazarız paylaşımlarının sebebi ne? | Devlet Bahçeli Twitter paylaşımında ne yazdı?"

