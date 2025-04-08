Bir Gece Masalı 28. bölüm full HD tek parça izleme linki 8 Nisan Salı!

A Tv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 8 Nisan Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluştu. Peki, Bir Gece Masalı 28. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem : Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur. Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır. Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır. Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar. Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar. Afet ise başına bela olan Fatma'yı eve almak zorunda kalır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır ve Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. Ancak ailesini karşısında bulur.

Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder.

Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.

BİR GECE MASALI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Gece Masalı'nı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.