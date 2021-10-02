Bir fincan mutluluk

FETHİYE, MUĞLA (Hürriyet) - 1- USTA BARİSTA'LAR

Petra Roasting Co. İstanbul

Kurucusu Kaan Bergsen en iyi kahve çekirdekleri için sık sık seyahat ediyor. Çoğu zaman üreticilerden direkt aldıkları kahveleri, taze öğüterek kendi harmanlarını yapıyorlar. Baristaları da sıkı bir eğitimden geçiyor. Savaş Özbey, Etiyopya Samii Uraga kahvesini öneriyor. Fiyatı 20 lira. (0212) 356 10 57

2- ÜST KALİTE...

Coffee Door, Bodrum

Biri Bodrum Bitez'de diğeri de Fethiye'de iki ayrı 'corner'ları var. Hızlı bir servisle en üst kalite kahve çeşitleri sunmayı amaç edinmişler. Dünyanın sayılı kahve çiftliklerinden özel kahveler getirtiyorlar. Şirin Sever "Panama Geisha mutlaka denenmeli" diyor. Fiyatı 150 lira.

(0532) 655 01 29

3- BULUŞMA NOKTASI

MOC Coffee Roastery, İstanbul

Kendi harmanları için dünyanın pek çok farklı noktasında mikro üretim yapan çiftliklerden seçtikleri çekirdekleri kavuruyorlar. İlk şubesini Nişantaşı, Topağacı'nda açtıktan sonra hayli popüler bir buluşma noktası haline gelen markanın, şimdi pek çok semtte şubeleri var. Çağdaş Ertuna "Cortado'sunu mutlaka tadın" diyor. Fiyatı 16 lira. (0212) 232 32 55

4- ÖZEL DEMLEME YÖNTEMLERİ

Noir Pitt, İstanbul

Geniş bir kahve seçkisi olan Noir Pitt'te Özel demleme yöntemlerini deneyimleyebilirsiniz. Burda Jamaica Blue Mountain ve Kopi Luwak gibi ünlü ve üst kalite seçenekleri de bulmak mümkün. Osman Serim, iyi bir americano için burayı öneriyor. Fiyatı 15.5 lira. (0212) 245 80 86

5- ANKARA'NIN 'YENİ NESLİ'

Prod Coffee & Roastery, Ankara

Ankara'nın sevilen kahvecisinde kavurma işlemini kendilerini yapıyorlar. Soğuk nitro brew ya da aeropress gibi çeşitleri de bulabileceğiniz mekan, demleme teknikleri ve sunumlarıyla öne çıkıyor. Savaş Özbey "Özellikle Prod Kenya filtre kahvelerini öneriyorum" diyor. Fiyatı 17 lira. (0532) 227 01 70

6- YANINDA KAHVALTIYLA...

Cup Of Joy, İstanbul

Kahveleri kadar yanında sundukları pratik kahvaltı seçenekleri için de tercih edilen bir adres. Özenle seçtikleri kahveleri, baristaları kavuruyor. Aslı Yaman "Cup of Joy'un özel espresso harmanından hazırlanan yulaf sütlü cortado'sunu öneriyorum" diyor. Fiyatı 25.5 lira. (0212) 801 96 00

7- İŞİN ÖNCÜSÜ

Kronotrop, İstanbul

En iyi kahve çekirdeklerini doğrudan mikro ölçekli üreticiden alıp ileri kavurma tekniklerini kullanarak servis eden Kronotrop, yeni nesil kahvenin bizdeki öncülerinden. Dolayısıyla müdavimi çok. İyi bir espresso deneyiminin yanı sıra çok sayıda kahve çeşidini de

şubelerinde bulabilirsiniz. Çağdaş Ertuna öneriyor. Cortado kahve fiyatı 15 lira. (0212) 640 04 88

8- İZMİR'İN FAVORİSİ

The Optimist Coffee Co, İzmir

İzmir'in yeşillikler içindeki bahçeli kahvecisinde Kenya Gitchatca'dan Chai Tea Latte'ye kadar birçok çeşidi bulabiliyorsunuz. Aslı Yaman "Havalar çok soğumadan imza seçeneklerinden 'Optimist'i deneyebilirsiniz. Yöresel espresso kahveleriyle hazırladıkları, bitkisel sütle de tercih edebileceğiniz oldukça serinletici, lezzetli bir içecek" diyor. Fiyatı 13 lira. (0232) 330 33 23

9- AMERİCANO İÇİN...

CoffeeTopia, İstanbul

Brezilya, Etiyopya Sidamo, El Salvador ve Endonezya kahve çeşitleri bulunuyor. Kadıköy ve Eminönü şubeleri var. Cengiz Girginol "Kahve kaliteleri ve americano'ları çok iyi, arkasında titiz ve işinde uzman bir marka ve ekip var" diyor. Americano fiyatı 13 lira. (0216) 576 92 38

10- ADADA MOLA

Kahverengi Roastery, Çanakkale

Bozcaada'da da yeni nesil kahvenin tadına varmak için Rum mahallesindeki bu dükkanda mutlaka bir kahve molası vermek gerekiyor. Gel-al paketlerinin ve sunumlarının şıklığıyla da tercih ediliyorlar. Şirin Sever latte'sini tavsiye ediyor. Fiyatı 24 lira. (0542) 325 70 07

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