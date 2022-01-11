Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Son hali, görenlerin içini acıttı - Haberler
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Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Son hali, görenlerin içini acıttı

Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Son hali, görenlerin içini acıttı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızları arasında yer alan Jenna Jameson'ın son hali yürek burktu. Guillain-Barré sendromu teşhisi konulan ünlü isim, yürüme yeteneğini kaybetti. Jameson'ın durumunun kötü olduğu belirtiliyor.

Cinsel içerikli film sektörüne bir dönem damga vuran işimler arasında yer alan Jenna Jameson daha sonra evlenmesi ve çocuk sahibi olmasıyla birlikte cinsel içerikli filmlerde oynamayı bırakmıştı. Uzun yıllardır ailesiyle gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Jameson'dan gelen son haberise duyanları üzdü.

GUİLLAİN- BARRE TEŞHİSİ KONULDU

Evinde kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırılan Jameson'a yapılan tetkiklerin ardından ünlü isme Guillain-Barré sendromu teşhisi konuldu. Bu teşhisin konulduğu kişiler, zaman içerisinde kas güçlerini kaybediyor. Jameson'ın da şu anda yürüyemediği belirtildi.

Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Son hali, görenlerin içini acıttı

SON HALİ YÜREK BURKTU

Jameson'ın hastane yatağında çekilen görüntüsü de yürek burktu. 4 yaşında bir kız çocuğu olan Jameson, yeniden sağlığına kavuşmak için büyük mücadele veriyor. Şu anda 47 yaşında olan ünlü isme sevdiklerinden destek mesajı yağdı.

İşte Jameson'un son hali:

Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Son hali, görenlerin içini acıttı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Ütopik Yorumcu:Yürek mi burktu çevirdiği filmlerden aldığı paraları harcasın artık Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Mehmet:Ölüm var ölüm Cevap Yaz 7 27 Yayından Kaldır
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