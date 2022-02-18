Bir döneme damga vuran gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor

Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı başarılı habercilik ile adından sıkça söz ettiren Mithat Bereket, yaşadığı Sürmenaj hastalığı hastalığı nedeniyle ekranlara verdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bereket'in ne yaptığı merak ediliyor.

MESLEĞİ NEDEN BIRAKTIĞINI ANLATMIŞTI

Mithat Bereket, 2019 yılında yaptığı paylaşımda, gazetecilik mesleğini neden bıraktığı açıklamıştı. Bereket, "Hepinize merhaba, sizlere geri dönüp bir şeyler karalamak için 3-4 gün durup duygu ve düşüncelerimin "demlenmesi " için bekledim... Heyhat, iyi ki de beklemişim, bu süre zarfında, yaklaşık 500 bin küsur kere "TT" olmuşum. Tanıdık, tanımadık herkese sonsuz teşekkürler. Evet... Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın, ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım." ifadelerini kullanmıştı.

2 YIL ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Bereket'in kardeşi Özer Bereket 2 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla usta gazetecinin son halini paylaşmıştı. Mithat Bereket, hakkında yapılan haberlere ve gelen iyi dilek mesajlarına, "Benim için söylediklerinize ve temennilerinize sonsuz teşekkürler" notuyla teşekkür etmişti.

MİTHAT BEREKET KİMDİR?

10 Ekim 1966'da Ankara'da doğan gazeteci-yazar Mithat Bereket, TED Ankara Koleji'nden 1984'te mezun oldu. Bereket, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. Bereket, Lise yıllarında basketbol oynadı ve bu spor dalında millî takım oyunculuğuna kadar yükseldi.

Bereket, üniversiteler arası değişim programı ile bir yıl Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet gazetesinin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere'de Lancester Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Kıbrıs" konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı dönemde BBC'de televizyon muhabirliği kurslarına katıldı. Aynı üniversitede "Köktendinci Hareketler" konusunda doktora yaptı.

1990 yılında "32. Gün" dış haberler muhabirliği ile başladığı meslek hayatını aynı programda dış haberler editörü olarak sürdüren Bereket, Milliyet gazetesinde de çalışmalarına devam etti. Ayrıca, 1997-98 yıllarında Best FM'de "Sesli Gazete" programını hazırladı. Hazırlayıp sunduğu "Pusula" haber programı 1995 yılında Kanal D'de, 1996 yılında Star TV'de yayımlandı. 1999 yılından itibaren NTV'de ekrana geldi.

Özellikle Güneydoğu sorunu ve PKK, Bosna-Hersek'te savaş, Ortadoğu sorunu ve siyasal İslâm konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mithat Bereket, NTV'de Dış Haberler koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca, bazı önemli olaylarda ana yorumcu olarak yer aldı. Serbest gazeteci ve savaş muhabiri olarak dünyanın birçok ülkesinde bulundu. Aralarında Mandela, Butto, Kaddafi, Barzani, Talabani, Rabin, Perez, Arafat'ın da olduğu birçok lider ve devlet adamıyla röportajlar yaptı.

SÜRMENAJ HASTALIĞI NEDİR?

Sürmenaj, beynin aşırı yorulması sonucu işlevini görememesiyle ortaya çıkan ve 20 ile 40 yaş arasındaki erkeklerde görülen bir çeşit zihin yorgunluğu, sinir zayıflamasına verilen addır.